Українська команда досягла "історичного" досягнення у пляжному футболі

"Мрія-2006" після перемоги. Фото: beachsoccer.com

В Італії на жіночому Кубку чемпіонів світу-2023 виграла українська команда "Мрія-2006". Подібне сталося вперше у цьому виді спорту.

У фіналі українки перемогли команду з Бразилії, повідомили УАФ.

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Також змагалися чоловіки, де Україну представили команди "Вибір" та "Артур Мюзік". Обидві команди вийшли до 1/8 фіналу, де зустрілися одна з одною. "Артур Мюзік" перемогли з рахунком 6:4, а у чвертьфіналі вони поступилися "Ризі".

Українки стали найкращими у світі

Під час турніру "Мрія-2006" у груповому раунді обіграла нідерландську BSZ Ladies та сальвадорську Barra de Santiago. У півфіналі українки здолали японську Lazo Apego.

У фіналі "Мрія-2006" перемогла бразильську команду "Сан-Педру" з рахунком 5:3.

"Мрія-2006" (Україна) — "Сап-Педру" (Бразилія) — 5:3

Голи: Костюк, 6, Беднарська, 9, Кліпаченко, 22, Дубицька, 28, Дехтяр, 32 — Маяра, 4, Таї, 31, 35.

"Мрія-2006": Терех, Беднарська, Шпера, Воловенко, Дубицька, Костюк, Дехтяр, Випасняк, Кліпаченко, Тихонова, Кирильчук.

Попереджено: Воловенка, 27 — Чечілія, 21.

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