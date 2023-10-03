Почеттино описал игру Мудрика за "Челси" кулинарным эпитетом

Почеттино благодарит Мудрика. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал действия Михаила Мудрика в матче против "Фулхэма". "Синие" одержали уверенную победу со счетом 2:0.

Почеттино заявил, что Мудрик "не был вишенкой на торте" для "Челси", сообщает Goal.com.

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После игры "Челси" Маурисио Почеттино похвалил Михаила Мудрика и Армандо Броху, которые и принесли победу "синим". Тренер лондонской команды призвал болельщиков быть более терпеливыми по отношению к молодым игрокам клуба.

Что Почеттино сказал про Мудрика

Почеттино также настаивал на том, что Мудрику нужно время, чтобы обосноваться на "Стэмфорд Бридж" даже после того, как он наконец-то забил гол за клуб.

"Для Миши это был дебютный гол, Армандо забил впервые за долгое время. Я так рад за них, они этого заслуживают. Важно понимать, что молодым людям необходимо время. Речь идет об адаптации. Это большие перемены, и когда ты приходишь в команду, нелегко обосноваться в нестабильной обстановке. Нет, Мудрик не стал "вишенкой на торте", но стал важной частью команды", — рассказал Маурисио Почеттино.

Михаил Мудрик в матче с "Фулхэмом". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Наставник "Челси" заявил, что болельщикам надо стоит верить в молодых талантов команды. Также Почеттино рассказал о том, почему заменил Мудрика в перерыве матча с "Фулхэмом". Украинский футболист получил незначительную травму. Скоро он вернется в строй.

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