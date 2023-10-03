Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Почеттино описал игру Мудрика за "Челси" кулинарным эпитетом arrow

Почеттино описал игру Мудрика за "Челси" кулинарным эпитетом

3 октября 2023 14:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Почеттино описал игру Мудрика за "Челси" кулинарным эпитетом
Почеттино благодарит Мудрика. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино прокомментировал действия Михаила Мудрика в матче против "Фулхэма". "Синие" одержали уверенную победу со счетом 2:0. 

Почеттино заявил, что Мудрик "не был вишенкой на торте" для "Челси", сообщает Goal.com

Читайте также:

После игры "Челси" Маурисио Почеттино похвалил Михаила Мудрика и Армандо Броху, которые и принесли победу "синим". Тренер лондонской команды призвал болельщиков быть более терпеливыми по отношению к молодым игрокам клуба.

Что Почеттино сказал про Мудрика

Почеттино также настаивал на том, что Мудрику нужно время, чтобы обосноваться на "Стэмфорд Бридж" даже после того, как он наконец-то забил гол за клуб. 

"Для Миши это был дебютный гол, Армандо забил впервые за долгое время. Я так рад за них, они этого заслуживают. Важно понимать, что молодым людям необходимо время. Речь идет об адаптации. Это большие перемены, и когда ты приходишь в команду, нелегко обосноваться в нестабильной обстановке. Нет, Мудрик не стал "вишенкой на торте", но стал важной частью команды", — рассказал Маурисио Почеттино. 

Михаил Мудрик
Михаил Мудрик в матче с "Фулхэмом". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Наставник "Челси" заявил, что болельщикам надо стоит верить в молодых талантов команды. Также Почеттино рассказал о том, почему заменил Мудрика в перерыве матча с "Фулхэмом". Украинский футболист получил незначительную травму. Скоро он вернется в строй. 

Напомним, "Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов. 

Костюк неожиданно обыграла одну из лучших теннисисток мира. 

Мудрик обратился к болельщикам после своего первого гола за "Челси": что сказал. 

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским. 

Украинский форвард забил дебютный мяч в чемпионате Англии. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз