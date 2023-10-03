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Почеттіно описав гру Мудрика за "Челсі" кулінарним епітетом

3 жовтня 2023 14:22
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Почеттіно описав гру Мудрика за "Челсі" кулінарним епітетом
Почеттино дякує Мудрику. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Челсі" Маурісіо Почеттіно прокоментував дії Михайла Мудрика у матчі проти "Фулгема". "Сині" здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Почеттіно заявив, що Мудрик "не був вишнею на торті" для "Челсі", повідомляє Goal.com.

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Після гри "Челсі" Маурісіо Почеттіно похвалив Михайла Мудрика та Армандо Броху, які й принесли перемогу "синім". Тренер лондонської команди закликав уболівальників бути більш терплячими до молодих гравців клубу.

Що Почеттіно сказав про Мудрика

Почеттіно також наполягав на тому, що Мудрику потрібен час, щоб влаштуватися на "Стемфорд Брідж" навіть після того, як він нарешті забив гол за клуб.

"Для Миші це був дебютний гол, Армандо забив вперше за довгий час. Я так радий за них, вони на це заслуговують. Важливо розуміти, що молодим людям потрібен час. Йдеться про адаптацію. Це великі зміни, і коли ти приходиш у команду. Ні, Мудрик не став "вишнею на торті", але став важливою частиною команди", — розповів Маурісіо Почеттіно.

Михайло Мудрік
Михайло Мудрик у матчі з "Фулгемом". Фото: REUTERS/Tony Obrien

Наставник "Челсі" заявив, що вболівальникам треба вірити в молодих талантів команди. Також Почеттіно розповів про те, чому замінив Мудрика у перерві матчу із "Фулгемом". Український футболіст зазнав незначної травми. Незабаром він повернеться до ладу.

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