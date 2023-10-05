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Футболисты "Шахтера" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов: о ком речь

5 октября 2023 12:45
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Футболисты "Шахтера" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов: о ком речь
Игроки "Шахтера" перед матчем. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов одержал волевую победу в Бельгии. Сразу два футболиста донецкой команды были включены в символические сборные тура по версии авторитетных спортивных порталов. 

Даниил Сикан и Ярослав Ракицкий помогли "горнякам" набрать три важных очка в игре с "Антверпеном", напоминает портал Новини.LIVE. 

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"Шахтер" проиграл на выезде первый тайм в матче с "Антверпеном". Подопечные Патрика ван Леувена пропустили два гола от бельгийской команды. Но "горнякам" удалось вырвать волевую победу благодаря дублю Даниила Сикана и голу со штрафного в исполнении Ярослава Ракицкого. 

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий в борьбе за мяч. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Символические сборные Лиги чемпионов 

Автор дубля в ворота "Антверпена" Даниил Сикан попал в символическую сборную второго тура ЛЧ по версии Sofascore. Ярослава Ракицкого включили в сборную тура Лиги чемпионов по версии WhoScored. 

Сборная тура Лиги чемпионов
Сборная тура Лиги чемпионов по версии Sofascore. Скриншот

Одна из сборных составлена по классической схеме "4-4-2". Именно в ней нашлось место Ракицкого. А вторая команда отражает схему "3-4-2-1", и единственным форвардом в ней стал Сикан. 

Сборная тура Лиги чемпионов
Сборная тура Лиги чемпионов по версии WhoScored. Скриншот

В обеих командах есть несколько футболистов, заслуги которых признали оба портала. Это голкипер "Барселоны" Тер Штеген, защитник дортмундской "Боруссии" Бенсебаини, хавбек "Црвены звезды" Букари, лидер "Реала" Беллингем и полузащитник "Интера" Барелла. 

Добавим, что Ярослав Ракицкий стал самым возрастным украинским игроком, которому удалось забить гол в Лиге чемпионов. Предыдущий рекорд принадлежал Андрею Шевченко. 

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