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"Шахтер" победил невероятным камбэком в матче с "Антверпеном" в Лиге чемпионов

4 октября 2023 22:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
"Шахтер" победил невероятным камбэком в матче с "Антверпеном" в Лиге чемпионов
Радость "Шахтера". Фото: REUTERS/Johanna Geron
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Драма, триллер, чудо. Можно как угодно называть этот матч – донецкий "Шахтер" уступал 0:2, вышел вперед во втором тайме и Тоби Альдервейлерд не сумел реализовать пенальти на последних секундах. В результате камбэк и победа со счетом 3:2 на выезде в Бельгии.

Подробности и итоги матча в материале Новини.LIVE.

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Счет быстро открыли хозяева. Уже на 3-й минуте Муя забил гол после паса Эккеленкампа, который сместился с мячом направо в штрафную донецкой команды и нашел албанца, а тот точно пробил низом в дальний угол.

Удвоил счет Баликвиша, которого лицом к лицу с Ризныком вывел Вермеер.

Бенефис Сикана и подарок Тебе

Во втором тайме все изменилось с ног на голову. Массированная атака "горняков" завершилась быстрым голом. Сначала Судаков попал в каркас ворот соперника, но гости первыми оказались на подборе. В результате Сикан головой направил мяч в сетку.

шахтер
Зубков. Фото: REUTERS/Johanna Geron

На 71-й минуте Сикан получил право на штрафную перед воротами "Антверпена". Ракицкий пробил низом, мяч с помощью рикошета от бельгийского игрока закатился в свободный угол ворот. Это был 15-й гол Ракицкого в составе горняков.

А спустя еще 6 минут Зубков упал в борьбе с соперником у чужих ворот. Мяч покатился к Бутесу, несильно выбившему его на Назарину. Пошел пас в центр, где очутился Сикан. Даниил сделал дубль.

А драматическая развязка наступила в компенсированное время. Степаненко после удара Алдервейрельда сыграл рукой в своей штрафной, но капитан бельгийцев с пенальти не попал в ворота.

Высокую оценку в матче от Whoscored получил Сикан, у него 8,4. Впереди у "горняков" 2 матча с Барселоной.

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