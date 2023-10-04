"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: це несподівана кандидатура
Головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен може достроково піти з клубу. Йому загрожує звільнення через незадовільні результати команди.
Керівництво "гірників" може звернутися до кандидатури відомого закордонного тренера, повідомляє Tutto Mercato.
У "Шахтарі" зростає невдоволення роботою Патріка ван Леувена. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року, проте 54-річного нідерландця може звільнити вже найближчими місяцями.
Згідно з чутками, у роздягальні "гірників" не дуже гарна атмосфера. Результати команди також не є оптимальними. За підсумками дев'яти турів української Прем'єр-ліги "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці, але перевага над "Кривбасом" становить лише одне очко. Дебютний матч у Лізі чемпіонів "гірники" програли "Порту" (1:3). У разі зникнення у єврокубках Ван Леувена можуть відправити у відставку.
Хто очолить "Шахтар"
Новим тренером донецької команди може стати 45-річний хорватський фахівець Ігор Тудор. Минулого сезону він працював у французькому "Марселі", де грав українець Руслан Маліновський. Вже кілька місяців наставник безробітний.
"Шахтар" може зробити Тудору вигідну пропозицію. Ігор товаришує з директором "гірників" з футболу Даріо Срною, обидва є випускниками футбольної академії хорватського "Хайдука".
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