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"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: це несподівана кандидатура

4 жовтня 2023 17:50
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"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: це несподівана кандидатура
Патрік ван Леувен під час матчу "Шахтаря". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен може достроково піти з клубу. Йому загрожує звільнення через незадовільні результати команди.

Керівництво "гірників" може звернутися до кандидатури відомого закордонного тренера, повідомляє Tutto Mercato.

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У "Шахтарі" зростає невдоволення роботою Патріка ван Леувена. Його контракт із клубом діє до літа 2025 року, проте 54-річного нідерландця може звільнити вже найближчими місяцями.

Патрік ван Леувен
Патрік ван Леувен під час поєдинку Ліги чемпіонів. REUTERS/Cathrin Mueller

Згідно з чутками, у роздягальні "гірників" не дуже гарна атмосфера. Результати команди також не є оптимальними. За підсумками дев'яти турів української Прем'єр-ліги "Шахтар" лідирує у турнірній таблиці, але перевага над "Кривбасом" становить лише одне очко. Дебютний матч у Лізі чемпіонів "гірники" програли "Порту" (1:3). У разі зникнення у єврокубках Ван Леувена можуть відправити у відставку.

Хто очолить "Шахтар"

Новим тренером донецької команди може стати 45-річний хорватський фахівець Ігор Тудор. Минулого сезону він працював у французькому "Марселі", де грав українець Руслан Маліновський. Вже кілька місяців наставник безробітний.

Ігор Тудор
Ігор Тудор під час роботи у "Марселі". Фото: Google

"Шахтар" може зробити Тудору вигідну пропозицію. Ігор товаришує з директором "гірників" з футболу Даріо Срною, обидва є випускниками футбольної академії хорватського "Хайдука".

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