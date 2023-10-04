Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Шахтар" відпустить легіонера до іншого українського клубу arrow

"Шахтар" відпустить легіонера до іншого українського клубу

4 жовтня 2023 11:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"Шахтар" відпустить легіонера до іншого українського клубу
Лукас Тейлор в Україні. Фото: instagram.com/taylor023/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Житомирське "Полісся" найближчим часом посилить правий фланг команди Юрія Калитвинцева. Клуб веде переговори з одним із бразильських легіонерів донецького "Шахтаря".

Лукас Тейлор готується стати футболістом "Полісся", повідомляє "ТаТоТаке".

Читайте також:

Бразильський футболіст Лукас Тейлор найближчим часом підпише контракт із "Поліссям". Він перейде до житомирського клубу на правах вільного агента після того, як розірве угоду з "Шахтарем".

Трансфер Лукаса Тейлора до "Полісся"

Бразилець чудово знайомий зі специфікою гри в українській Прем'єр-лізі. У сезоні-2020/2021 він зіграв 28 матчів за "Дніпро-1", у яких забив один гол.

У 2022 році Лукас Тейлор перейшов до "Шахтаря" з ПАОКа. "Гірники" орендували гравця з обов'язковим правом викупу його контракту за 300 тисяч євро. У підсумку футболіст виявився не потрібним тренерському штабу Патріка ван Леувена.

Лукас Тейлор
Лукас Тейлор у матчі проти "Реала". Фото: instagram.com/taylor023/

"Шахтар" розірве контракт із 28-річним Лукасом Тейлором, щоб гравець міг безкоштовно перейти до "Полісся". У житомирській команді бразилець складе конкуренцію Микиті Кравченку на позиції правого захисника.

Нагадаємо, Лунін може стати гравцем "Манчестер Юнайтед": що відомо. 

Трубін розповів, чому не перейшов до "Інтера"

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським. 

Ребров знайшов заміну Циганкову для збірної України. 

Костюк несподівано обіграла одну з найкращих тенісисток світу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на війну у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз