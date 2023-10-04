"Шахтар" відпустить легіонера до іншого українського клубу

Лукас Тейлор в Україні. Фото: instagram.com/taylor023/

Житомирське "Полісся" найближчим часом посилить правий фланг команди Юрія Калитвинцева. Клуб веде переговори з одним із бразильських легіонерів донецького "Шахтаря".

Лукас Тейлор готується стати футболістом "Полісся", повідомляє "ТаТоТаке".

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Бразильський футболіст Лукас Тейлор найближчим часом підпише контракт із "Поліссям". Він перейде до житомирського клубу на правах вільного агента після того, як розірве угоду з "Шахтарем".

Трансфер Лукаса Тейлора до "Полісся"

Бразилець чудово знайомий зі специфікою гри в українській Прем'єр-лізі. У сезоні-2020/2021 він зіграв 28 матчів за "Дніпро-1", у яких забив один гол.

У 2022 році Лукас Тейлор перейшов до "Шахтаря" з ПАОКа. "Гірники" орендували гравця з обов'язковим правом викупу його контракту за 300 тисяч євро. У підсумку футболіст виявився не потрібним тренерському штабу Патріка ван Леувена.

Лукас Тейлор у матчі проти "Реала". Фото: instagram.com/taylor023/

"Шахтар" розірве контракт із 28-річним Лукасом Тейлором, щоб гравець міг безкоштовно перейти до "Полісся". У житомирській команді бразилець складе конкуренцію Микиті Кравченку на позиції правого захисника.

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