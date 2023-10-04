"Шахтар" відпустить легіонера до іншого українського клубу
Житомирське "Полісся" найближчим часом посилить правий фланг команди Юрія Калитвинцева. Клуб веде переговори з одним із бразильських легіонерів донецького "Шахтаря".
Лукас Тейлор готується стати футболістом "Полісся", повідомляє "ТаТоТаке".
Бразильський футболіст Лукас Тейлор найближчим часом підпише контракт із "Поліссям". Він перейде до житомирського клубу на правах вільного агента після того, як розірве угоду з "Шахтарем".
Трансфер Лукаса Тейлора до "Полісся"
Бразилець чудово знайомий зі специфікою гри в українській Прем'єр-лізі. У сезоні-2020/2021 він зіграв 28 матчів за "Дніпро-1", у яких забив один гол.
У 2022 році Лукас Тейлор перейшов до "Шахтаря" з ПАОКа. "Гірники" орендували гравця з обов'язковим правом викупу його контракту за 300 тисяч євро. У підсумку футболіст виявився не потрібним тренерському штабу Патріка ван Леувена.
"Шахтар" розірве контракт із 28-річним Лукасом Тейлором, щоб гравець міг безкоштовно перейти до "Полісся". У житомирській команді бразилець складе конкуренцію Микиті Кравченку на позиції правого захисника.
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