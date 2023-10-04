Лунін може стати гравцем "Манчестер Юнайтед": що відомо

Андрій Лунін під час тренування. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив до сфери інтересів англійського "Манчестер Юнайтед". Він може переїхати на "Олд Траффорд" вже на початку наступного року.

"Червоні дияволи" шукають молодого, надійного воротаря, повідомляє Daily Mail.

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Контракт 24-річного Андрія Луніна з мадридським "Реалом" спливає наприкінці сезону. Клуб не хоче продовжувати угоду з українцем і сам футболіст теж хоче піти. Він має час для того, щоб вибрати новий клуб.

"МЮ" цікавиться Луніним

Український воротар може продовжити кар'єру на "Олд Траффорд". Керівництво "Манчестер Юнайтед" розчароване стартом команди у сезоні 2023/2024. Тренерський штаб команди залишається на місці щонайменше до зими, а ось пошуки нового голкіпера вже ведуться.

Андре Онана, який влітку перейшов у "МЮ" з міланського "Інтера", припускається помилок у кожному матчі. Його дії стали однією з причин того, що "червоні дияволи" програли два стартові поєдинки Ліги чемпіонів цього сезону.

Андре Онана та Каземіро у "МЮ". Фото: REUTERS/Carl Recine

"Манчестер Юнайтед" може взимку запросити Андрія Луніна за символічну суму. "Реал" готовий відпустити голкіпера за 5 мільйонів євро. Все йде до того, що український воротар отримає шанс проявити себе в одному із найтитулованіших англійських клубів.

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