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Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно

4 октября 2023 08:51
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно
Андрей Лунин во время тренировки. Фото: REUTERS/Isabel Infantes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед". Он может переехать на "Олд Траффорд" уже в начале следующего года. 

"Красные дьяволы" ищут молодого, надежного вратаря, сообщает Daily Mail

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Контракт 24-летнего Андрея Лунина с мадридским "Реалом" истекает в конце сезона. Клуб не хочет продлевать соглашение с украинцем, и сам футболист тоже хочет уйти. У него есть время для того, чтобы выбрать новый клуб.

"МЮ" интересуется Луниным

Украинский вратарь может продолжить карьеру на "Олд Траффорд". Руководство "Манчестер Юнайтед" разочаровано стартом команды в сезоне 2023/2024. Тренерский штаб команды остается на месте как минимум до зимы, а вот поиски нового голкипера уже ведутся. 

Андре Онана, который летом перешел в "МЮ" из миланского "Интера", допускает ошибки в каждом матче. Его действия стали одной из причин того, что "красные дьяволы" проиграли два стартовых поединка Лиги чемпионов в этом сезоне. 

Андре Онана
Андре Онана и Каземиро в "МЮ". Фото: REUTERS/Carl Recine

"Манчестер Юнайтед" может зимой пригласить Андрея Лунина за символическую сумму. "Реал" готов отпустить голкипера за пять миллионов евро. Все идет к тому, что украинский вратарь получит шанс проявить себя в одном из самых титулованных английских клубов. 

Напомним, "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским. 

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