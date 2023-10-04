Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно

Андрей Лунин во время тренировки. Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин попал в сферу интересов английского "Манчестер Юнайтед". Он может переехать на "Олд Траффорд" уже в начале следующего года.

"Красные дьяволы" ищут молодого, надежного вратаря, сообщает Daily Mail.

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Контракт 24-летнего Андрея Лунина с мадридским "Реалом" истекает в конце сезона. Клуб не хочет продлевать соглашение с украинцем, и сам футболист тоже хочет уйти. У него есть время для того, чтобы выбрать новый клуб.

"МЮ" интересуется Луниным

Украинский вратарь может продолжить карьеру на "Олд Траффорд". Руководство "Манчестер Юнайтед" разочаровано стартом команды в сезоне 2023/2024. Тренерский штаб команды остается на месте как минимум до зимы, а вот поиски нового голкипера уже ведутся.

Андре Онана, который летом перешел в "МЮ" из миланского "Интера", допускает ошибки в каждом матче. Его действия стали одной из причин того, что "красные дьяволы" проиграли два стартовых поединка Лиги чемпионов в этом сезоне.

Андре Онана и Каземиро в "МЮ". Фото: REUTERS/Carl Recine

"Манчестер Юнайтед" может зимой пригласить Андрея Лунина за символическую сумму. "Реал" готов отпустить голкипера за пять миллионов евро. Все идет к тому, что украинский вратарь получит шанс проявить себя в одном из самых титулованных английских клубов.

Напомним, "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским.

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