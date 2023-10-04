"Антверпен" — "Шахтар": де дивитись матч онлайн у високій якості

Олександр Зубков дякує вболівальникам. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Сьогодні, 4 жовтня, о 19:45 відбудеться другий поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів за участю донецького "Шахтаря" та бельгійського "Антверпена". Вболівальники в Україні зможуть побачити цей поєдинок у прямому ефірі.

Текстова онлайн-трансляція матчу відбудеться на сторінці порталу Новини.LIVE. Рекомендуємо зберегти її в закладки, щоб увечері разом підтримати українську команду.

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"Гірники" зіграють із чемпіонами Бельгії на арені "Босейлстадіон". Поєдинок розпочнеться о 19:45 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр зі Словенії Раде Обренович.

Патрік ван Леувен під час матчу Ліги чемпіонів. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів в Україні є медіасервіс Megogo. Необхідно оформити передплату, щоб переглянути цей поєдинок. Матч можна буде переглянути на каналі "Футбол перший".

Як альтернативу ми пропонуємо спостерігати за подіями поєдинку Ліги чемпіонів "Антверпен" — "Шахтар" у нашій текстовій трансляції. Гарантуємо цікаві дві години із докладним описом матчу, а також фото та відео.

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