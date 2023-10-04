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Трубін став героєм матчу з "Інтером", але не врятував "Бенфіку" від поразки

4 жовтня 2023 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Трубін став героєм матчу з "Інтером", але не врятував "Бенфіку" від поразки
Анатолій Трубін та Лаутаро Мартінес під час матчу. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін провів якісний матч за "Бенфіку" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів. Команда Рогера Шмідта поступилася на виїзді "Інтеру".

Минулого літа Трубін міг стати футболістом "нерадзуррі", нагадує портал Новини.LIVE.

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"Бенфіка" невдало стартувала у Лізі чемпіонів. Португальська команда у першому турі поступилася вдома "Ред Булл Зальцбург" з рахунком 0:2. Уболівальники "орлів" сподівалися, що у другому турі лісабонці зможуть набрати очки вдома з "Інтером". Однак цього не сталося навіть попри те, що голкіпер "Бенфіки" провів дуже хороший поєдинок.

Сейви Трубіна у грі з "Інтером"

Анатолій Трубін "видав потужний матч" та "продемонстрував гру світового класу", як написали про нього португальські журналісти. Акаунт "Бенфіки" в Instagram рясніє повідомленнями вболівальників команди на підтримку українського воротаря.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін засмучений поразкою. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Трубін справді мав чудовий вигляд у матчі проти команди, яка минулого літа хотіла його підписати. "Бенфіка" програла з рахунком 0:1 через гол, який у другому таймі забив Маркус Тюрам. Але рахунок міг бути більшим, якби не Трубін. Анатолій здійснив у цьому поєдинку сім сейвів.

Інтер проти Бенфіки
Оцінки за матч "Інтер" — "Бенфіка". Скриншот Sofascore

Голкіпер "Бенфіки" отримав найвищий бал у своїй команді — 8,0. Найкращим футболістом матчу став Ніколо Барелла, який заробив оцінку 8,5.

У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів "Бенфіка" зіграє вдома проти іспанського "Реала Сосьєдада". Матч відбудеться 24 жовтня. У цій грі португальцям не можна втрачати очки.

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