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Зінченко став одним із найгірших гравців "Арсеналу" у провальному матчі з "Лансом"

4 жовтня 2023 09:30
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Зінченко став одним із найгірших гравців "Арсеналу" у провальному матчі з "Лансом"
Артета критикує Зінченка під час матчу. Фото: REUTERS/Christian Hartmann
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лондонський "Арсенал" несподівано програв у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Команда Мікеля Артети поступилася у Франції місцевому "Лансу".

Олександр Зінченко провів не найкращий свій поєдинок у сезоні, повідомляє портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" розпочав шлях у груповому етапі Ліги чемпіонів із домашнього розгрому ПСВ з рахунком 4:0. "Каноніри" були фаворитами й перед другим поєдинком проти "Лансу", проте програли у Франції з рахунком 1:2.

Зінченко не допоміг "Арсеналу"

Віцекапітан збірної України провів на полі 71 хвилину, після чого був замінений на Бенжаміна Уайта. Олександр Зінченко майже не запам'ятався корисними діями. Можна лише згадати, що точність його передач становила 91% (69 пасів із 76).

Олександр Зінченко
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: Reuters/John Sibley

"Арсенал" повів у рахунку вже на 14-й хвилині завдяки голу Габі Жезуса. Але на 25-й хвилині Томассон відновив паритет, а на 69-й хвилині Ваї забив м'яч, який виявився переможним.

Зінченко отримав за матч проти "Лансу" 6,6 бала. Це одна із найнижчих оцінок у команді. Найкращим футболістом на полі у складі обох команд став Деклан Райн (7,9 бала).

Ланс та Арсенал
Оцінки за матч "Ланс" - "Арсенал". Скріншот Sofascore

Вже найближчої неділі, восьмого жовтня, "Арсенал" зіграє вдома проти "Манчестер Сіті" у рамках англійської Прем'єр-ліги.

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