Зинченко стал одним из худших игроков "Арсенала" в провальном матче с "Лансом"

Артета критикует Зинченко во время матча. Фото: REUTERS/Christian Hartmann

Лондонский "Арсенал" неожиданно проиграл в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Микеля Артеты уступила во Франции местному "Лансу".

Александр Зинченко провел не лучший свой поединок в сезоне, сообщает портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" начал путь в групповом этапе Лиги чемпионов с домашнего разгрома ПСВ со счетом 4:0. "Канониры" были фаворитами и перед вторым поединком против "Ланса", однако проиграли во Франции со счетом 1:2.

Зинченко не помог "Арсеналу"

Вице-капитан сборной Украины провел на поле 71 минуту, после чего был заменен на Бенжамина Уайта. Александр Зинченко почти не запомнился полезными действиями. Можно лишь упомянуть, что точность его передач составила 91% (69 пасов из 76).

Александр Зинченко на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley

"Арсенал" повел в счете уже на 14-й минуте благодаря голу Габи Жезуса. Но на 25-й минуте Томассон восстановил паритет, а на 69-й минуте Ваи забил мяч, который оказался победным.

Зинченко получил за матч против "Ланса" 6,6 балла. Это одна из самых низких оценок в команде. Лучшим футболистом на поле в составе обеих команд стал Деклан Райн (7,9 балла).

Оценки за матч "Ланс" — "Арсенал". Скриншот Sofascore

Уже в ближайшее воскресенье, восьмого октября, "Арсенал" сыграет дома против "Манчестер Сити" в рамках английской Премьер-лиге.

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