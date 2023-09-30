"Арсенал" Зинченко в "украинском дерби" разгромил "Борнмут" Забарного

Александр Зинченко. Фото: "Арсенал"

В Английской премьер-лиге стартовал седьмой тур. В одном из матчей "Борнмут" Ильи Забарного принимал "Арсенал" Александра Зинченко.

"Канониры" одержали победу со счетом 4:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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"Арсенал" деклассировал аутсайдера

Лондонский "Арсенал" имел преимущество в матче и забил четыре мяча — два в первом тайме и два во втором.

В первые 45 минут отличились Сака и Эдегор с пенальти, а во втором Гаверц с одиннадцатиметрового и Уайт.

Забарный сыграл весь матч и получил от статистического портала Whoscored ужасную оценку — 5,6. Хуже сыграл только Ааронс — 5,0.

Зинченко сыграл в матче 69 минут и получил от Whoscored отличные — 7,8.

"Борнмут" — "Арсенал" — 0:4

Голы: Сака, 17, Эдегор, 43, (пен.), Гаверц, 53 (пен.), Уайт, 90+3

"Борнмут": Нето, Ааронс, Сенеси, Забарный, Керкез (Семьяно, 83), Кристи (Смит, 83), Кук, Биллинг (Ротуэлл, 75), Тавернье (Синистерра, 59), Клюйверт (Уаттара, 59), Соланке.

"Арсенал": Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Зинченко (Томиясу, 69), Эдегор, Райс (Жоржиньо, 81), Хавертц (Смит-Роу, 81), Сака (Фабиу Виейра, 76), Габриэл Жезус, Нел) 69).

Предупреждение: Хавертц 33.

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