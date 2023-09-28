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"Арсенал" Зінченка здолав "Брентфорд" Ярмолюка: українець став найгіршим гравцем

28 вересня 2023 08:16
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Агабекян Карен
редактор
"Арсенал" Зінченка здолав "Брентфорд" Ярмолюка: українець став найгіршим гравцем
Олександр Зінченко після матчу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Кубку Англійської ліги пройшли матчі 1/16 фіналу. "Арсенал" на виїзді грав з "Брентфордом".

"Каноніри" перемогли з рахунком 1:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що матч мав би стати українським дербі, оскільки у "Арсеналі" грає Олександр Зінченко, а в "Брентфорді" Єгор Ярмолюк.

Активний початок матчу допоміг гостям

На початку гри після помилки захисників Ріс Нельсон забив м’яч з 11 метрів. Пропустивши гол у "Брентфорда" були моменти щоб відігратися, але реалізувати вони їх так й не змогли.

Український захисник Олександр Зінченко з'явився на полі на 69 хвилині, а Єгор Ярмолюк просидів гру на лаві запасних. Авторитетний статистичний портал Whoscored поставив Олександру найгіршу оцінку в грі — 5,8.

"Брентфорд" — "Арсенал" — 0:1

Гол: Нельсон, 8.

"Брентфорд": Флеккен, Йоргенсен (Аєр, 82), Піннок, Коллінз, Гікі (Олакігбе, 79), Роерслев (Годдос, 63), Янельт, Ньоргор (Єнсен, 63), Оньєка (Льюїс-Поттер, 79), Вісса, Мбемо.

"Арсенал": Рамсдейл, Ківьор, Магальяес, Томіясу, Вайт (Зінченко, 69), Гаверц, Жоржиньйо, Сміт-Роу (Едегор, 82), Нельсон (Ель-Ненні, 82), Нкетіа (Соареш, 87), Саго-Джуніор (Жезус, 68).

Попередження: Єнсен — Вайт, Нкетіа

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