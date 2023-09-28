Забарний — один із найкращих гравців "Борнмута" у матчі зі "Стоком": відео

"Борнмут" святкує перемогу. Reuters/Matthew Childs

В 1/16 фіналу Кубку Англійської ліги "Борнмут" приймав "Сток Сіті". У складі господарів зі старту вийшов центральний захисник Ілля Забарний.

Матч закінчився перемогою "Борнмута" з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Забарний знову був надійним

У матчі, де "Сток Сіті" жодного разу не пробили у ствір воріт, перемогу "Борнмуту" забезпечили голи у виконанні Домініка Соланке та Джо Ротвелла.

Забарний провів на полі весь матч та отримав від статистичного порталу Whoscored оцінку — 7,4. Вище оцінка лише у Ротвелла — 8,1.

"Борнмут" — "Сток Сіті" — 2:0

Голи: Соланке, 51, Ротвелл, 54.

"Борнмут": Раду, Керкез, Сенесі, Забарний, Сміт, Кук (Адамс, 70), Ротвелл, Траоре (Крісті, 46), Брукс (Таверньє, 62), Уаттара, Семеньйо (Соланке, 46 (Мур, 85)).

"Сток Сіті": Бонем, Вілмот, Роуз, Гувер, Гуч, Пірсон (Лоран, 70), Томпсон, Бе Чжун Хо (Хакшабанович, 70), Джонсон (Натан Лав, 77), Леріс (Сідібе, 83), Мораєс (Гейл, 77).

Попередження: Пірсон, Вілмот.

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