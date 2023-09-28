Забарний — один із найкращих гравців "Борнмута" у матчі зі "Стоком": відео
В 1/16 фіналу Кубку Англійської ліги "Борнмут" приймав "Сток Сіті". У складі господарів зі старту вийшов центральний захисник Ілля Забарний.
Матч закінчився перемогою "Борнмута" з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.
Перед матчем "Борнмут" вів серію з трьох матчів без перемог — дві нічиї та одна поразка.
Забарний знову був надійним
У матчі, де "Сток Сіті" жодного разу не пробили у ствір воріт, перемогу "Борнмуту" забезпечили голи у виконанні Домініка Соланке та Джо Ротвелла.
Забарний провів на полі весь матч та отримав від статистичного порталу Whoscored оцінку — 7,4. Вище оцінка лише у Ротвелла — 8,1.
"Борнмут" — "Сток Сіті" — 2:0
Голи: Соланке, 51, Ротвелл, 54.
"Борнмут": Раду, Керкез, Сенесі, Забарний, Сміт, Кук (Адамс, 70), Ротвелл, Траоре (Крісті, 46), Брукс (Таверньє, 62), Уаттара, Семеньйо (Соланке, 46 (Мур, 85)).
"Сток Сіті": Бонем, Вілмот, Роуз, Гувер, Гуч, Пірсон (Лоран, 70), Томпсон, Бе Чжун Хо (Хакшабанович, 70), Джонсон (Натан Лав, 77), Леріс (Сідібе, 83), Мораєс (Гейл, 77).
Попередження: Пірсон, Вілмот.
Нагадаємо, "Шахтар" може змінити тренера: хто прийде замість Ван Леувена.
Циганков та Довбик виведуть "Жирону" на перше місце: анонс матчу з "Вільярреалом".
Шевченко став радником Зеленського: чим займатиметься колишній тренер збірної України.
Зідан хоче повернутися до тренерської роботи: він уже вибрав команду.
"Динамо" вигнало футболіста за вживання наркотиків.