Забарный — один из лучших игроков "Борнмута" в матче со "Стоком": видео
В 1/16 финала Кубка Английской лиги "Борнмут" принимал "Сток Сити". В составе хозяев со старта вышел центральный защитник Илья Забарный.
Матч закончился победой "Борнмута" со счётом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.
Перед матчем "Борнмут" вел серию из трех матчей без побед — две ничьи и одно поражение.
Забарный снова был надежным
В матче, где "Сток Сити" ни разу не пробили в створ ворот, победу "Борнмуту" обеспечили голы в исполнении Доминика Соланке и Джо Ротвелла.
Забарный провел на поле весь матч и получил от статистического портала Whoscored оценку — 7,4. Выше оценка только у Ротвелла — 8,1.
"Борнмут" — "Сток Сити" — 2:0
Голы: Соланке, 51, Ротвелл, 54.
"Борнмут": Совет, Керкез, Сенеси, Забарный, Смит, Кук (Адамс, 70), Ротвелл, Траоре (Кристи, 46), Брукс (Тавернье, 62), Уаттара, Сэменьо (Соланке, 46 (Мур, 85)) .
"Сток Сити": Бонэм, Уилмот, Роуз, Гувер, Гуч, Пирсон (Лоран, 70), Томпсон, Бе Чжун Хо (Хакшабанович, 70), Джонсон (Натан Лав, 77), Лерис (Сидибе, 83), Мораес ( Гейл, 77).
Предупреждение: Пирсон, Уилмот.
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