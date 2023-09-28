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Забарный — один из лучших игроков "Борнмута" в матче со "Стоком": видео

28 сентября 2023 07:46
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Агабекян Карен
редактор
Забарный — один из лучших игроков "Борнмута" в матче со "Стоком": видео
"Борнмут" отмечает победу. Reuters/Matthew Childs
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В 1/16 финала Кубка Английской лиги "Борнмут" принимал "Сток Сити". В составе хозяев со старта вышел центральный защитник Илья Забарный.

Матч закончился победой "Борнмута" со счётом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Перед матчем "Борнмут" вел серию из трех матчей без побед — две ничьи и одно поражение.

Забарный снова был надежным

В матче, где "Сток Сити" ни разу не пробили в створ ворот, победу "Борнмуту" обеспечили голы в исполнении Доминика Соланке и Джо Ротвелла.

Забарный провел на поле весь матч и получил от статистического портала Whoscored оценку — 7,4. Выше оценка только у Ротвелла — 8,1.

"Борнмут" — "Сток Сити" — 2:0

Голы: Соланке, 51, Ротвелл, 54.

"Борнмут": Совет, Керкез, Сенеси, Забарный, Смит, Кук (Адамс, 70), Ротвелл, Траоре (Кристи, 46), Брукс (Тавернье, 62), Уаттара, Сэменьо (Соланке, 46 (Мур, 85)) .

"Сток Сити": Бонэм, Уилмот, Роуз, Гувер, Гуч, Пирсон (Лоран, 70), Томпсон, Бе Чжун Хо (Хакшабанович, 70), Джонсон (Натан Лав, 77), Лерис (Сидибе, 83), Мораес ( Гейл, 77).

Предупреждение: Пирсон, Уилмот.

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