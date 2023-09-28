"Арсенал" Зинченко одолел "Брентфорд" Ярмолюка: украинец стал худшим игроком

Александр Зинченко после матча. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

В Кубке Английской лиги прошли матчи 1/16 финала. "Арсенал" на выезде играл с "Брентфордом".

"Канониры" победили со счетом 1:0, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что матч должен был стать украинским дерби, поскольку в "Арсенале" играет Александр Зинченко, а в "Брентфорде" Егор Ярмолюк.

Активное начало матча помогло гостям

В начале игры после ошибки защитников Рис Нельсон забил мяч с 11 метров. Пропустив гол у "Брентфорда" были моменты, чтобы отыграться, но реализовать они их так и не смогли.

Украинский защитник Александр Зинченко появился на поле на 69-й минуте, а Егор Ярмолюк просидел игру на скамейке запасных. Авторитетный статистический портал Whoscored поставил Александру худшую оценку в игре в составе своей команды — 5,8.

"Брентфорд" — "Арсенал" — 0:1

Гол: Нельсон, 8.

"Брентфорд": Флэккен, Йоргенсен (Айер, 82), Пиннок, Коллинз, Гики (Олакигбе, 79), Роэрслев (Годдос, 63), Янельт, Ньоргор (Йенсен, 63), Оньека (Льюис-Поттер, 79) , Мбемо.

"Арсенал": Рамсдейл, Кивер, Магальяэс, Томиясу, Уайт (Зинченко, 69), Гаверц, Жоржинье, Смит-Роу (Эдегор, 82), Нельсон (Эль-Ненни, 82), Нкетиа (Соареш, 87) Джуниор (Жезус, 68).

Предупреждение: Йенсен — Уайт, Нкетиа

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