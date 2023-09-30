"Арсенал" Зінченка в "українському дербі" розгромив "Борнмут" Забарного

Олександр Зінченко. Фото: "Арсенал"

В Англійській прем’єр-лізі стартував сьомий тур. В одному з матчів "Борнмут" Іллі Забарного приймав "Арсенал" Олександра Зінченка.

"Каноніри" здобули перемогу з рахунком 4:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що "Борнмут" досі не виграв жодного матчу в сезоні АПЛ.

"Арсенал" декласував аутсайдера

Лондонський "Арсенал" мав перевагу упродовж гри й забив чотири м’ячі — два в першому таймі та два в другому.

У перші 45 хвилин відзначились Сака та Едегор з пенальті, а в другому Гаверц з одинадцятиметрового та Вайт.

Забарний зіграв весь матч та отримав від статистичного порталу Whoscored жахливу оцінку — 5,6. Гірше зіграв лише Ааронс — 5,0.

Зінченко зіграв у матчі 69 хвилин та отримав від Whoscored відмінні — 7,8.

"Борнмут" — "Арсенал" — 0:4

Голи: Сака, 17, Едегор, 43, (пен.), Гаверц, 53 (пен.), Вайт, 90+3

"Борнмут": Нето, Ааронс, Сенесі, Забарний, Керкез (Сем'яно, 83), Крісті (Сміт, 83), Кук, Біллінг (Ротуелл, 75), Тавернье (Сіністерра, 59), Клюйверт (Уаттара, 59), Соланке.

"Арсенал": Райя, Уайт, Габріел, Саліба, Зінченко (Томіясу, 69), Едегор, Райс (Жоржиньо, 81), Хавертц (Сміт-Роу, 81), Сака (Фабіу Вієйра, 76), Габріел Жезус, Нкетіа (Нел) 69).

Попередження: Хавертц 33.

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