Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Трубин стал героем матча с "Интером", но не спас "Бенфику" от поражения arrow

Трубин стал героем матча с "Интером", но не спас "Бенфику" от поражения

4 октября 2023 10:15
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин стал героем матча с "Интером", но не спас "Бенфику" от поражения
Анатолий Трубин и Лаутаро Мартинес во время матча. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провел хороший матч за "Бенфику" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда Рогера Шмидта уступила на выезде "Интеру". 

Минувшим летом Трубин мог стать футболистом "нерадзурри", напоминает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

"Бенфика" неудачно стартовала в Лиге чемпионов. Португальская команда в первом туре уступила дома "Ред Булл Зальцбург" со счетом 0:2. Болельщики "орлов" надеялись, что во втором туре лиссабонцы смогут набрать очки дома с "Интером". Однако этого не произошло даже несмотря на то, что голкипер "Бенфики" провел очень хороший поединок. 

Сэйвы Трубина в игре с "Интером" 

Анатолий Трубин "выдал мощный матч" и "продемонстрировал игру мирового класса", как написали о нем португальские журналисты. Аккаунт "Бенфики" в Instagram пестрит сообщениями болельщиков команды в поддержку украинского вратаря. 

Анатолий Трубин
Анатолий Трубин расстроен поражением. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Трубин действительно прекрасно смотрелся в матче против команды, которая минувшим летом хотела его подписать. "Бенфика" проиграла со счетом 0:1 из-за гола, который во втором тайме забил Маркус Тюрам. Но счет мог быть более крупным, если бы не Трубин. Анатолий совершил в этом поединке семь сэйвов. 

Интер против Бенфики
Оценки за матч "Интер" — "Бенфика". Скриншот Sofascore

Голкипер "Бенфики" получил наивысший балл в своей команде — 8,0. Лучшим футболистом матча стал Николо Барелла, который заработал оценку 8,5. 

В третье туре группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет дома против испанского "Реала Сосьедада". Матч состоится 24 октября. В этой игре португальцам нельзя терять очки. 

Напомним, Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно. 

Зинченко стал одним из худших игроков "Арсенала" в провальном матче с "Лансом". 

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским. 

Ребров нашел замену Цыганкову для сборной Украины. 

Костюк неожиданно обыграла одну из лучших теннисисток мира. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на войну в 2023 году

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз