Трубин стал героем матча с "Интером", но не спас "Бенфику" от поражения

Анатолий Трубин и Лаутаро Мартинес во время матча. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин провел хороший матч за "Бенфику" во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Команда Рогера Шмидта уступила на выезде "Интеру".

Минувшим летом Трубин мог стать футболистом "нерадзурри", напоминает портал Новини.LIVE.

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"Бенфика" неудачно стартовала в Лиге чемпионов. Португальская команда в первом туре уступила дома "Ред Булл Зальцбург" со счетом 0:2. Болельщики "орлов" надеялись, что во втором туре лиссабонцы смогут набрать очки дома с "Интером". Однако этого не произошло даже несмотря на то, что голкипер "Бенфики" провел очень хороший поединок.

Сэйвы Трубина в игре с "Интером"

Анатолий Трубин "выдал мощный матч" и "продемонстрировал игру мирового класса", как написали о нем португальские журналисты. Аккаунт "Бенфики" в Instagram пестрит сообщениями болельщиков команды в поддержку украинского вратаря.

Анатолий Трубин расстроен поражением. Фото: REUTERS/Daniele Mascolo

Трубин действительно прекрасно смотрелся в матче против команды, которая минувшим летом хотела его подписать. "Бенфика" проиграла со счетом 0:1 из-за гола, который во втором тайме забил Маркус Тюрам. Но счет мог быть более крупным, если бы не Трубин. Анатолий совершил в этом поединке семь сэйвов.

Оценки за матч "Интер" — "Бенфика". Скриншот Sofascore

Голкипер "Бенфики" получил наивысший балл в своей команде — 8,0. Лучшим футболистом матча стал Николо Барелла, который заработал оценку 8,5.

В третье туре группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" сыграет дома против испанского "Реала Сосьедада". Матч состоится 24 октября. В этой игре португальцам нельзя терять очки.

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