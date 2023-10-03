"Антверпен" — "Шахтар": на матчі ЛЧ працюватиме голова російських суддів

Милорад Мажич із Кубком чемпіонів. Фото: instagram.com/mazic.milorad/

Донецький "Шахтар" готується до матчу проти бельгійського "Антверпена" у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На цьому поєдинку буде присутній голова департаменту суддівства Російського футбольного союзу (РФС) Милорад Мажич.

Відомий сербський рефері після гри дасть оцінку роботі арбітрів у цьому протистоянні, повідомляє офіційний сайт Європейського футбольного союзу (УЄФА).

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Суддя Милорад Мажич під час матчу. Фото: instagram.com/mazic.milorad/

Милорад Мажич повинен уважно спостерігати за роботою суддів на матчі "Шахтаря" з "Антверпеном". Після цього 50-річний серб оцінить дії словенських арбітрів. Він не може впливати на дії суддів під час матчу.

Чим відомий Мажич

Досвідчений арбітр встиг попрацювати одразу у кількох чемпіонатах. Він судив у Суперлігах Сербії та Румунії, а також має досвід суддівства у Лізі зірок Катару та чемпіонаті Єгипту.

У червні 2023 року Милорада Мажича було призначено керівником департаменту суддівства РФС. Контракт із сербом було укладено на два роки. Він займатиметься підготовкою та роботою на матчах російських суддів. До цього Мажич працював на аналогічній посаді на Кіпрі.

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