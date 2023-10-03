"Антверпен" — "Шахтер": на матче ЛЧ будет работать глава российских судей

Милорад Мажич с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/mazic.milorad/

Донецкий "Шахтер" готовится к матчу против бельгийского "Антверпена" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На этом поединке будет присутствовать глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

Известный сербский рефери после игры даст оценку работе арбитров в этом противостоянии, сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА).

Читайте также:

На матче "Шахтера" и "Антверпена" будет работать бригада судей во главе с Раде Обреновичем из Словении. Ему помогут боковые арбитры Юре Прапротник и Грега Кордеж. Четвертым рефери назначен Славко Винчич.

Судья Милорад Мажич во время матча. Фото: instagram.com/mazic.milorad/

Милорад Мажич должен будет внимательно наблюдать за работой судей на матче "Шахтера" с "Антверпеном". После этого 50-летний серб даст оценку действиям словенских арбитров. Он не может влиять на действия судей во время матча.

Чем известен Мажич

Опытный арбитр успел поработать сразу в нескольких чемпионатах. Он судил в Суперлигах Сербии и Румынии, а также имеет опыт судейства в Лиге звезд Катара и чемпионате Египта.

В июне 2023 года Милорад Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС. Контракт с сербом был заключен на два года. Он будет курировать подготовку и работу на матчах российских судей. До этого Мажич работал в аналогичной должности на Кипре.

Напомним, "Антверпен" — "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Мудрик обратился к болельщикам после своего первого гола за "Челси": что сказал.

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским.

Украинский форвард забил дебютный мяч в чемпионате Англии.

Луческу резко высказался о "Шахтере".

Топ-спортсменов, которые пошли защищать Украину: они не побоялись.