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"Антверпен" — "Шахтер": на матче ЛЧ будет работать глава российских судей

3 октября 2023 11:14
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Антверпен" — "Шахтер": на матче ЛЧ будет работать глава российских судей
Милорад Мажич с Кубком чемпионов. Фото: instagram.com/mazic.milorad/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Донецкий "Шахтер" готовится к матчу против бельгийского "Антверпена" в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. На этом поединке будет присутствовать глава департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич. 

Известный сербский рефери после игры даст оценку работе арбитров в этом противостоянии, сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза (УЕФА). 

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На матче "Шахтера" и "Антверпена" будет работать бригада судей во главе с Раде Обреновичем из Словении. Ему помогут боковые арбитры Юре Прапротник и Грега Кордеж. Четвертым рефери назначен Славко Винчич. 

Милорад Мажич
Судья Милорад Мажич во время матча. Фото: instagram.com/mazic.milorad/

Милорад Мажич должен будет внимательно наблюдать за работой судей на матче "Шахтера" с "Антверпеном". После этого 50-летний серб даст оценку действиям словенских арбитров. Он не может влиять на действия судей во время матча. 

Чем известен Мажич 

Опытный арбитр успел поработать сразу в нескольких чемпионатах. Он судил в Суперлигах Сербии и Румынии, а также имеет опыт судейства в Лиге звезд Катара и чемпионате Египта. 

В июне 2023 года Милорад Мажич был назначен руководителем департамента судейства РФС. Контракт с сербом был заключен на два года. Он будет курировать подготовку и работу на матчах российских судей. До этого Мажич работал в аналогичной должности на Кипре.

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