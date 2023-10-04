"Антверпен" — "Шахтер": где смотреть матч онлайн в хорошем качестве

Александр Зубков благодарит болельщиков. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Сегодня, 4 октября, в 19:45 состоится второй поединок группового этапа Лиги чемпионов с участием донецкого "Шахтера" и бельгийского "Антверпена". Болельщики в Украине смогут увидеть этот поединок в прямом эфире.

Текстовая онлайн-трансляция матча состоится на этой странице портала Новини.LIVE. Рекомендуем сохранить ее в закладки, чтобы вечером вместе поддержать украинскую команду.

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"Горняки" сыграют с чемпионами Бельгии на арене "Босэйлстадион". Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Словении Раде Обренович.

Патрик ван Леувен во время матча Лиги чемпионов. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Официальным транслятором матчей Лиги чемпионов в Украине является медиасервис Megogo. Необходимо оформить подписку, чтобы посмотреть этот поединок. Матч можно будет посмотреть на канале "Футбол первый".

В качестве альтернативы мы предлагаем наблюдать за событиями поединка Лиги чемпионов "Антверпен" — "Шахтер" в нашей текстовой трансляции. Гарантируем интересные два часа с подробным описанием матча, а также фото и видео.

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