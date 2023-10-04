"Шахтер" отпустит легионера в другой украинский клуб
Житомирское "Полесье" в ближайшее время усилит правый фланг команды Юрия Калитвинцева. Клуб ведет переговоры с одним из бразильских легионеров донецкого "Шахтера".
Лукас Тейлор готовится стать футболистом "Полесья", сообщает "ТаТоТаке".
Бразильский футболист Лукас Тейлор в ближайшее время подпишет контракт с "Полесьем". Он перейдет в житомирский клуб на правах свободного агента после того, как расторгнет соглашение с "Шахтером".
Трансфер Лукаса Тейлора в "Полесье"
Бразилец прекрасно знаком со спецификой игры в украинской Премьер-лиге. В сезоне 2020/2021 он сыграл 28 матчей за "Днепр-1", в которых забил один гол.
В 2022 году Лукас Тейлор перешел в "Шахтер" из ПАОКа. "Горняки" арендовали игрока с обязательным правом выкупа его контракта за 300 тысяч евро. В итоге футболист оказался не нужен тренерскому штабу Патрика ван Леувена.
"Шахтер" расторгнет контракт с 28-летним Лукасом Тейлором, чтобы игрок мог бесплатно перейти в "Полесье". В житомирской команде бразилец составит конкуренцию Никите Кравченко на позиции правого защитника.
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