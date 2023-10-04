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"Шахтер" отпустит легионера в другой украинский клуб

4 октября 2023 11:38
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" отпустит легионера в другой украинский клуб
Лукас Тейлор в Украине. Фото: instagram.com/taylor023/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Житомирское "Полесье" в ближайшее время усилит правый фланг команды Юрия Калитвинцева. Клуб ведет переговоры с одним из бразильских легионеров донецкого "Шахтера". 

Лукас Тейлор готовится стать футболистом "Полесья", сообщает "ТаТоТаке". 

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Бразильский футболист Лукас Тейлор в ближайшее время подпишет контракт с "Полесьем". Он перейдет в житомирский клуб на правах свободного агента после того, как расторгнет соглашение с "Шахтером". 

Трансфер Лукаса Тейлора в "Полесье" 

Бразилец прекрасно знаком со спецификой игры в украинской Премьер-лиге. В сезоне 2020/2021 он сыграл 28 матчей за "Днепр-1", в которых забил один гол. 

В 2022 году Лукас Тейлор перешел в "Шахтер" из ПАОКа. "Горняки" арендовали игрока с обязательным правом выкупа его контракта за 300 тысяч евро. В итоге футболист оказался не нужен тренерскому штабу Патрика ван Леувена. 

Лукас Тейлор
Лукас Тейлор в матче против "Реала". Фото: instagram.com/taylor023/

"Шахтер" расторгнет контракт с 28-летним Лукасом Тейлором, чтобы игрок мог бесплатно перейти в "Полесье". В житомирской команде бразилец составит конкуренцию Никите Кравченко на позиции правого защитника. 

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