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"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура

4 октября 2023 17:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура
Патрик ван Леувен во время матча "Шахтера". Фото: REUTERS/Cathrin Mueller
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен может досрочно уйти из клуба. Ему угрожает увольнение из-за неудовлетворительных результатов команды. 

Руководство "горняков" может обратиться к кандидатуре известного зарубежного тренера, сообщает Tutto Mercato.

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В "Шахтере" растет недовольство работой Патрика ван Леувена. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года, однако 54-летний нидерландец может быть уволен уже в ближайшие месяцы. 

Патрик ван Леувен
Патрик ван Леувен во время поединка Лиги чемпионов. REUTERS/Cathrin Mueller

Согласно слухам, в раздевалке "горняков" не очень хорошая атмосфера. Результаты команды тоже не являются оптимальными. По итогам девяти туров украинской Премьер-лиги "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, но преимущество над "Кривбассом" составляет всего одно очко. Дебютный матч в Лиге чемпионов "горняки" проиграли "Порту" (1:3). В случае пропала в еврокубках Ван Леувена могут отправить в отставку. 

Кто возглавит "Шахтер" 

Новым тренером донецкой команды может стать 45-летний хорватский специалист Игор Тудор. В прошлом сезоне он работал во французском "Марселе", где играл украинец Руслан Малиновский. Уже несколько месяцев наставник является безработным. 

Игор Тудор
Игор Тудор во время работы в "Марселе". Фото: Google

"Шахтер" может сделать Тудору выгодное предложение. Игор дружит с директором "горняков" по футболу Дарио Срной, оба они являются выпускниками футбольной академии хорватского "Хайдука".  

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