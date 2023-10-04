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Шовковский высмеял Илона Маска из-за оскорбления Зеленского

4 октября 2023 14:55
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Шовковский высмеял Илона Маска из-за оскорбления Зеленского
Шовковский и Бущан на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский ответил миллиардеру Илону Маску, который ранее опубликовал оскорбительный мем на Владимира Зеленского. 

Шовковский назвал Маска "бессердечным и жалким" человеком на своей странице в Instagram

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"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощь на миллиарды долларов", — подписал мем Илон Маск. 

Александр Шовковский
Александр Шовковский на базе клуба. Фото: пресс-служба "Динамо"

Реакция Шовковского 

Сообщение Илона Маска вызвало реакцию не только официальных лиц, но и простых украинцев. Одним из них оказался ассистент главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский. Экс-вратарь клуба решил ответить миллиардеру на своей странице в социальной сети. 

"Молодец, Илон! Покажи миру, каким бессердечным, жалким человеком ты являешься", — написал Александр Шовковский. 

Илон Маск
Илон Маск по версии Шовковского. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Именно так тренер "Динамо" подписал коллаж, на котором Илон Маск изображен в форме того типа, который любят носить представители правящих элит тоталитарных режимов. 

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