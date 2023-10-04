Шовковский высмеял Илона Маска из-за оскорбления Зеленского
Бывший вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский ответил миллиардеру Илону Маску, который ранее опубликовал оскорбительный мем на Владимира Зеленского.
Шовковский назвал Маска "бессердечным и жалким" человеком на своей странице в Instagram.
Основатель и главный инженер компании SpaceX несколько дней назад опубликовал сообщение, на котором изображен Владимир Зеленский.
"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощь на миллиарды долларов", — подписал мем Илон Маск.
Реакция Шовковского
Сообщение Илона Маска вызвало реакцию не только официальных лиц, но и простых украинцев. Одним из них оказался ассистент главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский. Экс-вратарь клуба решил ответить миллиардеру на своей странице в социальной сети.
"Молодец, Илон! Покажи миру, каким бессердечным, жалким человеком ты являешься", — написал Александр Шовковский.
Именно так тренер "Динамо" подписал коллаж, на котором Илон Маск изображен в форме того типа, который любят носить представители правящих элит тоталитарных режимов.
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