Шовковский высмеял Илона Маска из-за оскорбления Зеленского

Шовковский и Бущан на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший вратарь сборной Украины по футболу Александр Шовковский ответил миллиардеру Илону Маску, который ранее опубликовал оскорбительный мем на Владимира Зеленского.

Шовковский назвал Маска "бессердечным и жалким" человеком на своей странице в Instagram.

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"Когда прошло пять минут, а ты не попросил помощь на миллиарды долларов", — подписал мем Илон Маск.

Александр Шовковский на базе клуба. Фото: пресс-служба "Динамо"

Реакция Шовковского

Сообщение Илона Маска вызвало реакцию не только официальных лиц, но и простых украинцев. Одним из них оказался ассистент главного тренера киевского "Динамо" Александр Шовковский. Экс-вратарь клуба решил ответить миллиардеру на своей странице в социальной сети.

"Молодец, Илон! Покажи миру, каким бессердечным, жалким человеком ты являешься", — написал Александр Шовковский.

Илон Маск по версии Шовковского. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Именно так тренер "Динамо" подписал коллаж, на котором Илон Маск изображен в форме того типа, который любят носить представители правящих элит тоталитарных режимов.

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