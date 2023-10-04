Шовковський висміяв Ілона Маска через образу Зеленського

Шовковський та Бущан на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній воротар збірної України з футболу Олександр Шовковський відповів мільярдеру Ілону Маску, який раніше опублікував образливий мем на Володимира Зеленського.

Шовковський назвав Маска "безсердечною і жалюгідною" людиною на своїй сторінці в Instagram.

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"Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги на мільярди доларів", — підписав мем Ілон Маск.

Олександр Шовковський на базі клубу. Фото: пресслужба "Динамо"

Реакція Шовковського

Повідомлення Ілона Маска викликало реакцію не лише офіційних осіб, а й пересічних українців. Одним із них виявився асистент головного тренера київського "Динамо" Олександр Шовковський. Ексворотар клубу вирішив відповісти мільярдеру на своїй сторінці у соціальній мережі.

"Молодець, Ілон! Покажи світові, якою безсердечною, жалюгідною людиною ти є", — написав Олександр Шовковський.

Ілон Маск за версією Шовковського. Фото: instagram.com/oleksandrshovkovskyi/

Саме так тренер "Динамо" підписав колаж, на якому Ілон Маск зображений у формі того типу, що люблять носити представники правлячих еліт тоталітарних режимів.

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