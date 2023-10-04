Луческу може продовжити контракт із "Динамо": що відомо

Мірча Луческу під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу може продовжити контракт із клубом. Румунський фахівець хоче здобути зі столичною командою чемпіонський титул.

У Луческу багато амбітних планів у "Динамо", повідомив журналіст Ігор Циганик.

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Контракт Мірчі Луческу з "Динамо" спливає влітку 2024 року. Останніми місяцями почали з'являтися чутки про те, що 78-річний тренер уже в липні виїде з України. У його послугах зацікавлено кілька турецьких клубів.

Мірча Луческу спостерігає за грою команди. Фото: пресслужба "Динамо"

Луческу може залишитися у "Динамо"

Однак Ігор Циганик повідомив, що румунський фахівець міг змінити думку щодо свого майбутнього. Він не відкидає варіанта продовження контракту з "Динамо". Журналіст заявив, що Мірча Луческу почувається дуже бадьорим, має гарний настрій і великі плани в клубі.

Багато залежатиме від того, як футболісти "Динамо" виявлять себе найближчими місяцями. Мірча Луческу мріє знову зробити столичну команду чемпіоном України. Це основна мета тренерського штабу на поточний сезон. Після цього наставника чекає розмова із президентом клубу Ігорем Суркісом.

Мірча Луческу очолив "Динамо" у 2020 році. Він зробив київську команду чемпіоном України за підсумками сезону 2020/2021. Крім цього він завоював з "біло-синіми" два Кубки та два Суперкубки України.

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