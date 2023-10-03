У "Динамо" визначили найкращого гравця вересня: хто ним став

Ярмоленко, Караваєв та Буяльський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Вболівальники київського "Динамо" визначили найкращого гравця команди за вересень. Ним було визнано одного із зіркових ветеранів "біло-синіх".

За Андрія Ярмоленка проголосували більшість "динамівських" уболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Динамо".

Читайте також:

У вересні 2023 року "Динамо" провело чотири поєдинки у двох турнірах, а матч із "Зорею" виявився перенесений на інший місяць. Підопічні Мірчі Луческу обіграли у Прем'єр-лізі "Ворсклу" (2:0), ЛНЗ (4:2) та "Олександрію" (4:2), а також програли "Оболоні" у Кубку України.

Хто став найкращим гравцем "Динамо"

Згідно з результатами голосування вболівальників, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом київської команди за підсумками вересня. За півзахисника віддали голоси 31% респондентів. Футболіст провів на полі три матчі без замін та забив гол у ворота ЛНЗ.

Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Друге місце у голосуванні посів Володимир Бражко (27%), на третьому рядку опинився Назар Волошин (21%).

За підсумками дев'яти турів "Динамо" посідає п'яте місце у турнірній таблиці. У команди Мірчі Луческу в запасі три поєдинки.

Свій найближчий матч "Динамо" проведе у п'ятницю, шостого жовтня, у Житомирі. Суперником "біло-синіх" стане "Полісся". У разі перемоги команда Мірчі Луческу випередить у турнірній таблиці підопічних Юрія Калитвинцева.

Нагадаємо, "Антверпен" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів.

Костюк несподівано обіграла одну з найкращих тенісисток світу.

Почеттіно описав гру Мудрика за "Челсі" кулінарним епітетом.

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським.

Український форвард забив дебютний м'яч у чемпіонаті Англії.