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У "Динамо" визначили найкращого гравця вересня: хто ним став

3 жовтня 2023 16:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
У "Динамо" визначили найкращого гравця вересня: хто ним став
Ярмоленко, Караваєв та Буяльський на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вболівальники київського "Динамо" визначили найкращого гравця команди за вересень. Ним було визнано одного із зіркових ветеранів "біло-синіх".

За Андрія Ярмоленка проголосували більшість "динамівських" уболівальників, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на YouTube-канал "Динамо".

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У вересні 2023 року "Динамо" провело чотири поєдинки у двох турнірах, а матч із "Зорею" виявився перенесений на інший місяць. Підопічні Мірчі Луческу обіграли у Прем'єр-лізі "Ворсклу" (2:0), ЛНЗ (4:2) та "Олександрію" (4:2), а також програли "Оболоні" у Кубку України.

Хто став найкращим гравцем "Динамо"

Згідно з результатами голосування вболівальників, Андрій Ярмоленко був визнаний найкращим футболістом київської команди за підсумками вересня. За півзахисника віддали голоси 31% респондентів. Футболіст провів на полі три матчі без замін та забив гол у ворота ЛНЗ.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Друге місце у голосуванні посів Володимир Бражко (27%), на третьому рядку опинився Назар Волошин (21%).

За підсумками дев'яти турів "Динамо" посідає п'яте місце у турнірній таблиці. У команди Мірчі Луческу в запасі три поєдинки.

Свій найближчий матч "Динамо" проведе у п'ятницю, шостого жовтня, у Житомирі. Суперником "біло-синіх" стане "Полісся". У разі перемоги команда Мірчі Луческу випередить у турнірній таблиці підопічних Юрія Калитвинцева.

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