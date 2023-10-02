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Фото обраниці Бражка: як виглядає дівчина таланта "Динамо"

2 жовтня 2023 10:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Фото обраниці Бражка: як виглядає дівчина таланта "Динамо"
Володимир Бражко та його дівчина Ганна. Фото: соцмережі, фотоколлаж
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Київське "Динамо" в матчі 9-го туру Української прем’єр-ліги виграло у "Олександрії" з рахунком 4:2. Ця перемога стала можливою завдяки дублю молодого таланта столичного клубу Володимира Бражка.

Портал Новини.LIVE вирішив познайомити вас з дівчиною 21-річного футболіста, який цього сезону тричі забивав в УПЛ.

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У "Динамо" Бражко продовжує другий успішний рік у своїй кар’єрі. Минулого сезону в оренді у луганській "Зорі" Володимир у 28 матчах забив сім голів, зробив один асист. Футболіст грає дуже результативно, попри те, що він є опорним півзахисником.

Як виглядає дівчина Бражка

Кохану дівчину Бражка звати Ганна і їй 19 років. Вона підтримує Володимира під час матчів та любить робити фото в соцмережах.

Цікаво, що вони з Володимиром разом відвідують спортзал.

Девушка Бражко
Бражко разом з Ганною. Фото: instagram.com/anya._.ivanova
Девушка Бражко
Дівчина Бражка Ганна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova
Девушка Бражко
Дівчина Бражка Ганна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova
Девушка Бражко
Дівчина Бражка Ганна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova
Девушка Бражко
Дівчина Бражка Ганна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova
Девушка Бражко
Дівчина Бражка Ганна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

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