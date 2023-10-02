Фото обраниці Бражка: як виглядає дівчина таланта "Динамо"
Київське "Динамо" в матчі 9-го туру Української прем’єр-ліги виграло у "Олександрії" з рахунком 4:2. Ця перемога стала можливою завдяки дублю молодого таланта столичного клубу Володимира Бражка.
Портал Новини.LIVE вирішив познайомити вас з дівчиною 21-річного футболіста, який цього сезону тричі забивав в УПЛ.
У "Динамо" Бражко продовжує другий успішний рік у своїй кар’єрі. Минулого сезону в оренді у луганській "Зорі" Володимир у 28 матчах забив сім голів, зробив один асист. Футболіст грає дуже результативно, попри те, що він є опорним півзахисником.
Як виглядає дівчина Бражка
Кохану дівчину Бражка звати Ганна і їй 19 років. Вона підтримує Володимира під час матчів та любить робити фото в соцмережах.
Цікаво, що вони з Володимиром разом відвідують спортзал.
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