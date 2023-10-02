Фото избранницы Бражка: как выглядит девушка таланта "Динамо"

Владимир Бражко и его девушка Анна. Фото: соцсети, фотоколлаж

Киевское "Динамо" в матче 9-го тура Украинской премьер-лиги выиграло у "Александрии" со счетом 4:2. Эта победа стала возможной благодаря дублю молодого таланта столичного клуба Владимира Бражко.

Портал Новини.LIVE решил познакомить вас с девушкой 21-летнего футболиста, который в этом сезоне трижды забивал в УПЛ.

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У "Динамо" Бражко продолжает второй успешный год в своей карьере. В прошлом сезоне в аренде в луганской "Заре" Владимир в 28 матчах забил семь голов, сделал один ассист. Футболист играет очень результативно, несмотря на то, что он является опорным полузащитником.

Как выглядит девушка Бражко

Любимую девушку Бражка зовут Анна и ей 19 лет. Она поддерживает Владимира во время матчей и любит делать фото в соцсетях.

Интересно, что они вместе с Владимиром посещают спортзал.

Бражко вместе с Анной. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Девушка Бражко Анна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Девушка Бражко Анна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Девушка Бражко Анна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Девушка Бражко Анна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

Девушка Бражко Анна. Фото: instagram.com/anya._.ivanova

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