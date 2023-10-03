В "Динамо" определили лучшего игрока сентября: кто ним стал

Ярмоленко, Караваев и Буяльский на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Болельщики киевского "Динамо" определили лучшего игрока команды за сентябрь. Им был признан один из звездных ветеранов "бело-синих".

За Андрея Ярмоленко проголосовало большинство "динамовских" болельщиков, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал "Динамо".

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В сентябре 2023 года "Динамо" провело четыре поединка в двух турнирах, а матч с "Зарей" оказался перенесен на другой месяц. Подопечные Мирчи Луческу обыграли в Премьер-лиге "Ворсклу" (2:0), ЛНЗ (4:2) и "Александрию" (4:2), а также проиграли "Оболони" в Кубке Украины.

Кто стал лучшим игроком "Динамо"

Согласно результатам голосования болельщиков, Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом киевской команды по итогам сентября. За полузащитника отдали голоса 31% респондентов. Футболист провел на поле три матча без замен и забил гол в ворота ЛНЗ.

Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Второе место в голосовании занял Владимир Бражко (27%), на третьей строчке оказался Назар Волошин (21%).

По итогам девяти туров "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице. У команды Мирчи Луческу в запасе три поединка.

Свой ближайший матч "Динамо" проведет в пятницу, шестого октября, в Житомире. Соперником "бело-синих" станет "Полесье". В случае победы команда Мирчи Луческу опередит в турнирной таблице подопечных Юрия Калитвинцева.

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