Луческу может продлить контракт с "Динамо": что известно
Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу может продлить контракт с клубом. Румынский специалист хочет завоевать со столичной командой чемпионский титул.
У Луческу много амбициозных планов в "Динамо", сообщил журналист Игорь Цыганык.
Контракт Мирчи Луческу с "Динамо" истекает летом 2024 года. В последние месяцы стали появляться слухи о том, что 78-летний тренер уже в июле уедет из Украины. В его услугах заинтересованы несколько турецких клубов.
Луческу может остаться в "Динамо"
Однако Игорь Цыганык сообщил, что румынский специалист мог изменить мнение относительно своего будущего. Он не исключает варианта продления контракта с "Динамо". Журналист заявил, что Мирча Луческу чувствует себя очень бодрым, у него хорошее настроение и большие планы в клубе.
Многое будет зависеть от того, как футболисты "Динамо" проявят себя в ближайшие месяцы. Мирча Луческу мечтает снова сделать столичную команду чемпионом Украины. Это основная цель его тренерского штаба на текущий сезон. После этого наставника ждет беседа с президентом клуба Игорем Суркисом.
Мирча Луческу возглавил "Динамо" в 2020 году. Он сделал киевскую команду чемпионом Украины по итогам сезона 2020/2021. Помимо этого он завоевал с "бело-синими" два Кубка и два Суперкубка Украины.
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