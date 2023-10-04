Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow "Шахтар" переміг неймовірним камбеком у матчі з "Антверпеном" в Лізі чемпіонів arrow

"Шахтар" переміг неймовірним камбеком у матчі з "Антверпеном" в Лізі чемпіонів

4 жовтня 2023 22:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
"Шахтар" переміг неймовірним камбеком у матчі з "Антверпеном" в Лізі чемпіонів
Радість "Шахтаря". Фото: REUTERS/Johanna Geron
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Драма, трилер, диво. Можна як завгодно називати цей матч — донецький "Шахтар" поступався 0:2, вийшов вперед у другому таймі та Тобі Альдервейлерд не зумів реалізувати пенальті на останніх секундах. У підсумку камбек та перемога з рахунком 3:2 на виїзді у Бельгії. 

Подробиці та підсумки матчу у матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Рахунок швидко відкрили господарі. Вже на 3-й хвилині Муя забив гол після пасу Еккеленкампа, який змістився з м'ячем праворуч у штрафний майданчик донецької команди та знайшов албанця, а той точно пробив низом у дальній кут. 

Подвоїв рахунок Баліквіша, якого віч-на-віч з Різником вивів Вермеер. 

Бенефіс Сікана та подарунок Тобі

У другому таймі все змінилось з ніг на голову. Масована атака "гірників" завершилася швидким голом. Спочатку Судаков потрапив до каркасу воріт суперника, але гості першими опинилися на підборі. У результаті Сікан головою направив м'яч у сітку.

шахтар
Зубков. Фото: REUTERS/Johanna Geron

На 71-й хвилині Сікан отримав право на штрафний майданчик перед воротами "Антверпена". Ракицький пробив низом, м'яч за допомогою рикошету від бельгійського гравця закотився у вільний кут воріт. Це був 15-й гол Ракіцького в складі “гірників”.

А ще через 6 хвилин Зубков впав у боротьбі із суперником біля чужих воріт. М'яч покотився до Бутеса, який несильно вибив його на Назарину. Пішов пас у центр, де опинився Сікан. Данило зробив дубль.

А драматична разв’язка наступила у компенсований час. Степаненко після удару Алдервейрельда зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, але капітан бельгійців з пенальті не влучив у ворота.

Найвищу оцінку в матчі від Whoscored отримав Сікан, в нього 8,4. Попереду у "гірників" 2 матчі з Барселоною.

Нагадаємо, Лунін може стати гравцем "Манчестер Юнайтед": що відомо. 

"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: це несподівана кандидатура. 

Шовковський висміяв Ілона Маска через образу Зеленського.  

Ребров знайшов заміну Циганкову для збірної України. 

"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз