"Шахтар" переміг неймовірним камбеком у матчі з "Антверпеном" в Лізі чемпіонів

Радість "Шахтаря". Фото: REUTERS/Johanna Geron

Драма, трилер, диво. Можна як завгодно називати цей матч — донецький "Шахтар" поступався 0:2, вийшов вперед у другому таймі та Тобі Альдервейлерд не зумів реалізувати пенальті на останніх секундах. У підсумку камбек та перемога з рахунком 3:2 на виїзді у Бельгії.

Подробиці та підсумки матчу у матеріалі Новини.LIVE.

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Рахунок швидко відкрили господарі. Вже на 3-й хвилині Муя забив гол після пасу Еккеленкампа, який змістився з м'ячем праворуч у штрафний майданчик донецької команди та знайшов албанця, а той точно пробив низом у дальній кут.

Подвоїв рахунок Баліквіша, якого віч-на-віч з Різником вивів Вермеер.

Бенефіс Сікана та подарунок Тобі

У другому таймі все змінилось з ніг на голову. Масована атака "гірників" завершилася швидким голом. Спочатку Судаков потрапив до каркасу воріт суперника, але гості першими опинилися на підборі. У результаті Сікан головою направив м'яч у сітку.

Зубков. Фото: REUTERS/Johanna Geron

На 71-й хвилині Сікан отримав право на штрафний майданчик перед воротами "Антверпена". Ракицький пробив низом, м'яч за допомогою рикошету від бельгійського гравця закотився у вільний кут воріт. Це був 15-й гол Ракіцького в складі “гірників”.

А ще через 6 хвилин Зубков впав у боротьбі із суперником біля чужих воріт. М'яч покотився до Бутеса, який несильно вибив його на Назарину. Пішов пас у центр, де опинився Сікан. Данило зробив дубль.

А драматична разв’язка наступила у компенсований час. Степаненко після удару Алдервейрельда зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, але капітан бельгійців з пенальті не влучив у ворота.

Найвищу оцінку в матчі від Whoscored отримав Сікан, в нього 8,4. Попереду у "гірників" 2 матчі з Барселоною.

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