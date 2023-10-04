Ракіцький зрівняв рахунок у матчі з "Антверпеном", а Сікан зробив дубль

Ракіцький. Фото: ФК "Шахтар"

Донецький "Шахтар" зумів зрівняти рахунок у другому таймі матчу другого туру групового етапу Ліги Чемпіонів проти "Антверпена" у Бельгії. Зі штрафного м’ячем відзначився Ярослав Ракіцький, а дубль оформив Данило Сікан

Відео голу та перебіг подій в матчі в матеріалі Новини.LIVE.

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Сікан забив перший гол на початку другого тайму, а другим м’ячем вивів свою команду вперед на 77-й хвилині, коли пенальті могли призначити за збиття Зубкова воротарем, але навіс реалізував Сікан.

А зрівняв рахунок Ракіцький на 71-й хвилині зі штрафного. М’яч влетів у ворота суперників з рикошетом. Це 15-й гол Ярослава у складі "Шахтаря".

У першому таймі “гірники” пропустили від господарів двічі. Відзначились Муя та Білікваша.

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