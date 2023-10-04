Ракицкий сравнял счет в матче с "Антверпеном", а Сикан сделал дубль

Ракицкий. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" сумел сравнять счет во втором тайме матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Антверпена" в Бельгии. Со штрафного мячом отличился Ярослав Ракицкий, а дубль оформил Даниил Сикан.

Видео гола и ход событий в матче в материале Новини.LIVE.

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Сикан забил первый гол в начале второго тайма, а вторым мячом вывел свою команду вперед на 77-й минуте, когда пенальти могли назначить за сбыт Зубкова вратарем, но навес реализовал Сикан.

А сравнял счет Ракицкий на 71-й минуте со штрафного. Мяч влетел в ворота соперников с рикошетом. Это 15-й гол Ярослава в составе "Шахтера".

В первом тайме горняки пропустили от хозяев дважды. Отличились Муя и Биликваша.

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