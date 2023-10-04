Антверпен Шахтер онлайн трансляция матча

Кевин Келси празднует гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Сегодня, 4 октября, в 19:45, в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Антверпен" играет на "Босейлстадионе" с донецким "Шахтером". Обе команды проиграли свои первые еврокубковые матчи, так что в этот вечер они рассчитывают только на победу.

Портал Новини.LIVE проводит прямую текстовую трансляцию поединка.

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Стартовые составы команд

"Антверпен": Бутес — Вьендаль, Кулибали, Алдервейрельд (капитан), Баталь — Кейта, Вермеен, Эккеленкамп — Баликвиша, Янссен, Муйа.

Тренер: Марк ван Боммел.

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Ракицкий, Матвиенко, Азаров — Степаненко (капитан) — Зубков, Назарина, Судаков, Крыськив — Сикан.

Тренер: Патрик ван Леувен.

Футболисты обеих команд вышли на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов!

МАТЧ НАЧАЛСЯ! Мяч из центра поля развели футболисты "Шахтера".

Уже на первой минуте матча Тарас Степаненко пробил по воротам соперника. Бутес оказался на месте, но фиксируем первую попытку "горняков" повести в счете.

3 минуте. "Антверпен" — "Шахтер" — 1:0. Муйа забил гол. Эккеленкамп сместился с мячом справа в штрафную донецкой команды и отпасовал на Муйю. Албанец точно пробил низом в дальний угол. Вот так начало матча!

6 минута. И снова прошла быстрая атака "Антверпена". Техничные футболисты ван Боммеля за счет нескольких передач прошли оборону гостей, заработали право на угловой, после которого мяч пролетел над перекладиной ворот "Шахтера".

8 минута. Гостям удалось немного отодвинуть игру от своих ворот. Необходимо успокоиться, ничего страшного пока не произошло. А то Сикан уже начинает нервничать.

11 минута. Хозяева поля действуют спокойно, с уверенностью в собственных силах. Задачу-минимум они уже выполнили. Но это не означает, что "горнякам" будет позволено делать все, что они хотят. Дойти к воротам Бутеса пока не получается.

13 минута. Первая желтая карточка в матче на счету полузащитника "Антверпена" Мандела Кейта. Он просто снес в подкате Судакова. К счастью, без травмы для Георгия.

15 минута. Винсент Янссен оказался на ударной позиции в центральной зоне. Последовал удар по воротам Ризныка с 20 метров, мяч прошел мимо левой штанги.

17 минута. Патрик ван Леувен очень нервничает в технической зоне. Ходят слухи о том, что ему грозит отставка. Пока у его подопечных ничего не получается.

20 минута. Игроки "Антверпена" закрыли все свободные зоны на своей половине поля. "Шахтер" старается играть вертикально, темп матч низкий.

22 минута. Бутес решил технично сыграть во вратарской зоне и чуть не потерял мяч под прессингом Сикана. К сождалению, Даниил не сумел обыграть голкипера.