Антверпен Шахтар онлайн трансляція матчу

Кевін Келсі святкує гол. Фото: REUTERS/Cathrin Mueller

Сьогодні, 4 жовтня, о 19:45 у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Антверпен" грає на "Босейлстадіоні" з донецьким "Шахтарем". Обидві команди програли свої перші єврокубкові матчі, тож цього вечора вони розраховують лише на перемогу.

Портал Новини.LIVE проводить пряму текстову трансляцію поєдинку.

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Стартові склади команд

"Антверпен": Бутес — В'єндаль, Кулібалі, Алдервейрельд (капітан), Баталь — Кейта, Вермеен, Еккеленкамп — Баліквіша, Янссен, Муйа.

Тренер: Марк ван Боммель.

"Шахтар": Різник — Конопля, Ракицький, Матвієнко, Азаров — Степаненко (капітан) — Зубков, Назарина, Судаков, Криськів — Сікан.

Тренер: Патрік Ван Леувен.

Футболісти обох команд вийшли на поле. Звучить гімн Ліги чемпіонів!

МАТЧ ПОЧАВСЯ! М'яч із центру поля розвели футболісти "Шахтаря".

Вже на першій хвилині матчу Тарас Степаненко пробив по воротах суперника. Бутес опинився на місці, але фіксуємо першу спробу "гірників" повести у рахунку.

3 хвилина. "Антверпен" — "Шахтар" — 1:0. Муя забив гол.Еккеленкамп змістився з м'ячем праворуч у штрафний майданчик донецької команди та відпасував на Муйю. Албанець точно пробив низом у дальній кут. Ось так початок матчу!

6 хвилина. І знову пройшла швидка атака "Антверпена". Технічні футболісти ван Боммеля шляхом кількох передач пройшли оборону гостей, заробили право на кутовий, після якого м'яч пролетів над перекладиною воріт "Шахтаря".

8 хвилина. Гостям вдалося трохи відсунути гру від своїх воріт. Необхідно заспокоїтися, нічого страшного поки що не сталося. А то Сікан уже починає нервуватись.

11 хвилина. Господарі поля діють спокійно, з упевненістю у власних силах. Завдання-мінімум вони вже виконали. Але це не означає, що "гірникам" буде дозволено робити все, що вони хочуть. Дійти до воріт Бутеса поки що не виходить.

13 хвилина. Перша жовта картка у матчі на рахунку півзахисника "Антверпена" Мандела Кейта. Він просто зніс у підкаті Судакова. На щастя без травми для Георгія.

15 хвилина. Вінсент Янссен опинився на ударній позиції у центральній зоні. Відбувся удар по воротах Різника з 20 метрів, м'яч пройшов повз ліву штангу.

17 хвилина. Патрік ван Леувен дуже нервує у технічній зоні. Ходять чутки, що йому загрожує відставка. Поки що у його підопічних нічого не виходить.

20 хвилина. Гравці "Антверпена" закрили усі вільні зони на своїй половині поля. "Шахтар" намагається грати вертикально, темп матч низький.

22 хвилина. Бутес вирішив технічно зіграти у воротарській зоні та мало не втратив м'яч під пресингом Сікана. На жаль, Данило не зумів обіграти голкіпера.

24 хвилина. Криськів зробив коротку передачу в чужому штрафному майданчику, але удар Сікана виявився заблокованим. М'яч відскочив до Степаненка, котрий заробив для своєї команди право на кутовий. Ракицький головою продовжив політ м'яча на Матвієнка, але Микола програв боротьбу Кулібалі.