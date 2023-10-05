Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси собрался в другой клуб: аргентинец рассказал, где хочет поиграть arrow

Месси собрался в другой клуб: аргентинец рассказал, где хочет поиграть

5 октября 2023 09:07
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси собрался в другой клуб: аргентинец рассказал, где хочет поиграть
Лионель Месси наблюдает за игрой "Интера". Фото: Reuters/Sam Navarro
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер американской команды "Интер Майами" Лионель Месси собирается перейти в другой клуб. Аргентинец рассказал, когда это может произойти.

Месси мечтает вернуться в команду, которая стала для него родной, сообщает El Nacional.

Читайте также:

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признался, что "Интер Майами" не станет последней командой в его карьере. Контракт 36-летнего футболиста с клубом из MLS закончится в 2025 году, и тогда чемпион мира-2022 сменит команду. 

Куда хочет уйти Месси 

Аргентинский форвард неоднократно заявлял о том, что мечтает завершить карьеру в клубе "Ньюэллс Олд Бойз" из Росарио, где он делал первые шаги в профессиональной карьере. В 2025 году Лионель Месси собирается перейти в аргентинский клуб на правах свободного агента и поиграть там еще несколько лет. 

Лионель Месси
Лионель Месси празднует победу на Кубке Мира-2022. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Месси является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз", откуда он в 2000 году уехал в "Барселону". Помимо этого, аргентинец с 2021 по 2023 годы выступал за французский "ПСЖ".

Лионель Месси уже провел за "Интер Майами" 12 поединков во всех турнирах. Он забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.

Напомним, Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии. 

Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно.

"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура. 

Ребров нашел замену Цыганкову для сборной Украины.

Ван Леувен объяснил, как "Шахтер" сумел обыграть "Антверпен". 

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

None

Меньше, чем обрушенный мост в Киеве: сколько Одесса потратила на ВСУ в 2023 году

15:48 "Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз