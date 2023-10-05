Месси собрался в другой клуб: аргентинец рассказал, где хочет поиграть
Лидер американской команды "Интер Майами" Лионель Месси собирается перейти в другой клуб. Аргентинец рассказал, когда это может произойти.
Месси мечтает вернуться в команду, которая стала для него родной, сообщает El Nacional.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признался, что "Интер Майами" не станет последней командой в его карьере. Контракт 36-летнего футболиста с клубом из MLS закончится в 2025 году, и тогда чемпион мира-2022 сменит команду.
Куда хочет уйти Месси
Аргентинский форвард неоднократно заявлял о том, что мечтает завершить карьеру в клубе "Ньюэллс Олд Бойз" из Росарио, где он делал первые шаги в профессиональной карьере. В 2025 году Лионель Месси собирается перейти в аргентинский клуб на правах свободного агента и поиграть там еще несколько лет.
Месси является воспитанником "Ньюэллс Олд Бойз", откуда он в 2000 году уехал в "Барселону". Помимо этого, аргентинец с 2021 по 2023 годы выступал за французский "ПСЖ".
Лионель Месси уже провел за "Интер Майами" 12 поединков во всех турнирах. Он забил 11 мячей и сделал пять результативных передач.
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