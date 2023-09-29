Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси и Роналду снова сыграют друг против друга: что это будет за матч arrow

Месси и Роналду снова сыграют друг против друга: что это будет за матч

29 сентября 2023 10:06
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси и Роналду снова сыграют друг против друга: что это будет за матч
Криштиану Роналду забил очередной гол за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут встретиться друг с другом в 37-й раз. Они сыграют друг против друга несмотря на то, что обе суперзвезды после отъезда из Европы играют на разных континентах. 

Одна из крупных корпораций хочет организовать матч команд аргентинца и португальца, сообщает Sports Tiger

Читайте также:

Аргентинец и португалец считаются двумя величайшими футболистами своего поколения. Они сделали успешную карьеру в Европе, находясь вместе в центре внимания почти два десятилетия. 

Матч Роналду против Месси 

Китайская международная маркетинговая компания планирует провести товарищеский матч между "Интер Майами" и "Аль-Насром" в Пекине, в котором звездные игроки Месси и Роналду снова сыграют друг против друга. 

"Аль-Наср" уже получил приглашение на товарищеский турнир, который должен состояться в январе 2023 года. В ближайшее время такой запрос направят и в офис "Интера Майами".  

Лионель Месси
Лионель Месси в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters/Sam Navarro

Роналду и Месси на данный момент являются лидерами среди футболистов с наибольшим количеством титулов "Золотой мяч": у португальского форварда пять наград по сравнению с семью призами у аргентинского нападающего.

Статистика личных встреч Роналду и Месси

Победитель чемпионата мира 2022 года в составе Аргентины лидирует с 16 победами в официальных матчах против 11 у Роналду. Соперники девять раз играли друг с другом вничью. 

Месси в этих поединках забил 22 гола против 21 мяча у Роналду.

Напомним, "Динамо" продаст основного защитника: есть предложение от известного клуба. 

Мудрик, Кукурелья и Галлахер покинут "Челси": куда перейдет украинец

"Шахтер" может сменить тренера: кто придет вместо Ван Леувена. 

Шевченко стал советником Зеленского: чем будет заниматься бывший тренер сборной Украины. 

Довбик сделал заявление после победы в Ла Лиге. 

У Миколенко проблемы: под угрозой следующие матчи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Политический шаг или медийный ляп: что не так с заявлением Корниенко об изменении типа правления

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз