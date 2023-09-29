Месси и Роналду снова сыграют друг против друга: что это будет за матч

Криштиану Роналду забил очередной гол за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Лионель Месси и Криштиану Роналду могут встретиться друг с другом в 37-й раз. Они сыграют друг против друга несмотря на то, что обе суперзвезды после отъезда из Европы играют на разных континентах.

Одна из крупных корпораций хочет организовать матч команд аргентинца и португальца, сообщает Sports Tiger.

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Матч Роналду против Месси

Китайская международная маркетинговая компания планирует провести товарищеский матч между "Интер Майами" и "Аль-Насром" в Пекине, в котором звездные игроки Месси и Роналду снова сыграют друг против друга.

"Аль-Наср" уже получил приглашение на товарищеский турнир, который должен состояться в январе 2023 года. В ближайшее время такой запрос направят и в офис "Интера Майами".

Лионель Месси в матче за "Интер Майами". Фото: Reuters/Sam Navarro

Роналду и Месси на данный момент являются лидерами среди футболистов с наибольшим количеством титулов "Золотой мяч": у португальского форварда пять наград по сравнению с семью призами у аргентинского нападающего.

Статистика личных встреч Роналду и Месси

Победитель чемпионата мира 2022 года в составе Аргентины лидирует с 16 победами в официальных матчах против 11 у Роналду. Соперники девять раз играли друг с другом вничью.

Месси в этих поединках забил 22 гола против 21 мяча у Роналду.

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