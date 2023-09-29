Мессі та Роналду знову зіграють один проти одного: що це буде за матч

Кріштіану Роналду забив черговий гол за "Аль-Наср". Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду можуть зустрітися один з одним у 37-й раз. Вони зіграють один проти одного, попри те, що обидві суперзірки після від'їзду з Європи грають на різних континентах.

Одна з великих корпорацій хоче організувати матч команд аргентинця та португальця, повідомляє Sports Tiger.

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Аргентинець та португалець вважаються двома найбільшими футболістами свого покоління. Вони зробили успішну кар'єру в Європі, перебуваючи разом у центрі уваги майже два десятиліття.

Матч Роналду проти Мессі

Китайська міжнародна маркетингова компанія планує провести товариський матч між "Інтер Маямі" та "Аль-Насром" у Пекіні, в якому зіркові гравці Мессі та Роналду знову зіграють один проти одного.

"Аль-Наср" вже отримав запрошення на товариський турнір, який має відбутися у січні 2023 року. Найближчим часом такий запит направлять і до офісу "Інтера Маямі".

Ліонель Мессі у матчі за "Інтер Маямі". Фото: Reuters/Sam Navarro

Роналду та Мессі на цей час є лідерами серед футболістів із найбільшою кількістю титулів "Золотий м'яч": у португальського форварда п'ять нагород у порівнянні з сімома призами в аргентинського нападника.

Статистика особистих зустрічей Роналду та Мессі

Переможець чемпіонату світу 2022 року у складі Аргентини лідирує із 16 перемогами в офіційних матчах проти 11 у Роналду. Суперники дев'ять разів грали один з одним унічию.

Мессі в цих поєдинках забив 22 голи проти 21 м'яча у Роналду.

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