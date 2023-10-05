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Ван Леувен объяснил, как "Шахтер" сумел обыграть "Антверпен"

5 октября 2023 07:50
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Ван Леувен объяснил, как "Шахтер" сумел обыграть "Антверпен"
Патрик ван Леувен во время матча. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, как его команда сумела изменить ход матча Лиги чемпионов с "Антверпеном". Украинцы проиграли первый тайм в Бельгии, но после перерыва вырвали победу. 

Ван Леувен признал, что "Антверпен" его удивил, сообщает официальный сайт "Шахтера". 

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Во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов "горняки" на выезде противостояли "Антверпену". Бельгийцы забили украинцам два гола до перерыва, но во втором тайме пропустили три мяча и не забили пенальти в компенсированное время. 

Что ван Леувен сказал игрокам "Шахтера"

Наставник "горняков" прекрасно понимал, насколько эта игра была важна и для его команды, и для украинских болельщиков. "Горнякам" некуда было допускать, и тренер напомнил об этом футболиста в перерыве. На второй тайм они вышли с совершенно другим настроением. 

Ярослав Ракицкий
Ярослав Ракицкий борется за мяч. Фото: REUTERS/Johanna Geron

" Мы готовились к матчу в соотв  етстви е  с тем, как играет "Антверпен". И ожидали от этого соперника немного другой футбол. Однако они изменили тактику, так что и нам пришлось вносить коррективы прямо по ходу матча. 

"Шахтер" сумел изменить и подход к поединку, и общий рисунок игры. В перерыве мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический. Это и помогло нам добиться успеха", — признался Патрик ван Леувен. 

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 25 октября. Соперником украинской команды станет каталонская "Барселона". 

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