Ван Леувен объяснил, как "Шахтер" сумел обыграть "Антверпен"

Патрик ван Леувен во время матча. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, как его команда сумела изменить ход матча Лиги чемпионов с "Антверпеном". Украинцы проиграли первый тайм в Бельгии, но после перерыва вырвали победу.

Ван Леувен признал, что "Антверпен" его удивил, сообщает официальный сайт "Шахтера".

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Во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов "горняки" на выезде противостояли "Антверпену". Бельгийцы забили украинцам два гола до перерыва, но во втором тайме пропустили три мяча и не забили пенальти в компенсированное время.

Что ван Леувен сказал игрокам "Шахтера"

Наставник "горняков" прекрасно понимал, насколько эта игра была важна и для его команды, и для украинских болельщиков. "Горнякам" некуда было допускать, и тренер напомнил об этом футболиста в перерыве. На второй тайм они вышли с совершенно другим настроением.

Ярослав Ракицкий борется за мяч. Фото: REUTERS/Johanna Geron

" Мы готовились к матчу в соотв етстви е с тем, как играет "Антверпен". И ожидали от этого соперника немного другой футбол. Однако они изменили тактику, так что и нам пришлось вносить коррективы прямо по ходу матча.

"Шахтер" сумел изменить и подход к поединку, и общий рисунок игры. В перерыве мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический. Это и помогло нам добиться успеха", — признался Патрик ван Леувен.

Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 25 октября. Соперником украинской команды станет каталонская "Барселона".

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