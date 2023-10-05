Ван Леувен объяснил, как "Шахтер" сумел обыграть "Антверпен"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Патрик ван Леувен рассказал, как его команда сумела изменить ход матча Лиги чемпионов с "Антверпеном". Украинцы проиграли первый тайм в Бельгии, но после перерыва вырвали победу.
Ван Леувен признал, что "Антверпен" его удивил, сообщает официальный сайт "Шахтера".
Во втором раунде группового этапа Лиги чемпионов "горняки" на выезде противостояли "Антверпену". Бельгийцы забили украинцам два гола до перерыва, но во втором тайме пропустили три мяча и не забили пенальти в компенсированное время.
Что ван Леувен сказал игрокам "Шахтера"
Наставник "горняков" прекрасно понимал, насколько эта игра была важна и для его команды, и для украинских болельщиков. "Горнякам" некуда было допускать, и тренер напомнил об этом футболиста в перерыве. На второй тайм они вышли с совершенно другим настроением.
" Мы готовились к матчу в соотв етстви е с тем, как играет "Антверпен". И ожидали от этого соперника немного другой футбол. Однако они изменили тактику, так что и нам пришлось вносить коррективы прямо по ходу матча.
"Шахтер" сумел изменить и подход к поединку, и общий рисунок игры. В перерыве мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический. Это и помогло нам добиться успеха", — признался Патрик ван Леувен.
Следующий матч в Лиге чемпионов "Шахтер" проведет 25 октября. Соперником украинской команды станет каталонская "Барселона".
Напомним, Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно.
"Шахтер" на шел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура.
Ребров нашел замену Цыганкову для сборной Украины.
"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским.