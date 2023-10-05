Ван Леувен пояснив, як "Шахтар" зумів обіграти "Антверпен"
Головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен розповів, як його команда зуміла змінити хід матчу Ліги чемпіонів із "Антверпеном". Українці програли перший тайм у Бельгії, але після перерви вирвали перемогу.
Ван Леувен визнав, що "Антверпен" його здивував, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
У другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" на виїзді протистояли "Антверпену". Бельгійці забили українцям два голи до перерви, але у другому таймі пропустили три м'ячі та не забили пенальті у компенсований час.
Що ван Леувен сказав гравцям "Шахтаря"
Наставник "гірників" чудово розумів, наскільки ця гра була важливою і для його команди, і для українських уболівальників. "Гірникам" не було куди допускати, і тренер нагадав про це футболіста в перерві. На другий тайм вони вийшли із зовсім іншим настроєм.
"Ми готувалися до матчу відповідно до інформації про те, як грає "Антверпен". І чекали від цього суперника дещо інший футбол. Однак вони змінили тактику, тож і нам довелося вносити корективи прямо по ходу матчу.
"Шахтар" зумів змінити й підхід до поєдинку, і загальний малюнок гри. У перерві ми використовували як ментальний аспект, а й тактичний. Це і допомогло нам досягти успіху", — зізнався Патрік ван Леувен.
Наступний матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" проведе 25 жовтня. Суперником української команди стане каталонська "Барселона".
Нагадаємо, Лунін може стати гравцем "Манчестер Юнайтед": що відомо.
"Шахтар" знайшов заміну ван Леувену: це несподівана кандидатура.
Ребров знайшов заміну Циганкову для збірної України.
"Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським.