Ван Леувен пояснив, як "Шахтар" зумів обіграти "Антверпен"

Патрік Ван Леувен під час матчу. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Головний тренер донецького "Шахтаря" Патрік ван Леувен розповів, як його команда зуміла змінити хід матчу Ліги чемпіонів із "Антверпеном". Українці програли перший тайм у Бельгії, але після перерви вирвали перемогу.

Ван Леувен визнав, що "Антверпен" його здивував, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

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У другому раунді групового етапу Ліги чемпіонів "гірники" на виїзді протистояли "Антверпену". Бельгійці забили українцям два голи до перерви, але у другому таймі пропустили три м'ячі та не забили пенальті у компенсований час.

Що ван Леувен сказав гравцям "Шахтаря"

Наставник "гірників" чудово розумів, наскільки ця гра була важливою і для його команди, і для українських уболівальників. "Гірникам" не було куди допускати, і тренер нагадав про це футболіста в перерві. На другий тайм вони вийшли із зовсім іншим настроєм.

Ярослав Ракицький виборює м'яч. Фото: REUTERS/Johanna Geron

"Ми готувалися до матчу відповідно до інформації про те, як грає "Антверпен". І чекали від цього суперника дещо інший футбол. Однак вони змінили тактику, тож і нам довелося вносити корективи прямо по ходу матчу.

"Шахтар" зумів змінити й підхід до поєдинку, і загальний малюнок гри. У перерві ми використовували як ментальний аспект, а й тактичний. Це і допомогло нам досягти успіху", — зізнався Патрік ван Леувен.

Наступний матч у Лізі чемпіонів "Шахтар" проведе 25 жовтня. Суперником української команди стане каталонська "Барселона".

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