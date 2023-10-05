Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии

Артем Довбик в матче за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/

Форвард сборной Украины Артем Довбик может сменить клуб в конце текущего сезона. Результативный футболист стал одной из приоритетных целей английского клуба.

К Довбику проявляется интерес "Брентфорд", сообщает Diario AS.

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Артем Довбик стал одним их открытий чемпионата Испании по футболу в сезоне 2023/2024. Он провел за "Жирону" восемь матчей, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт украинца с клубом действует до лета 2028 года, однако он может сменить команду гораздо раньше.

Уход Довбика из "Жироны"

Английский "Брентфорд" интересуется 26-летним форвардом сборной Украины. В начале сезона "пчелы" вынуждены играть без своего основного голеадора Айвана Тоуни. Зимой "Брентфорд" продаст этого игрока, которого хочет подписать лондонский "Челси". Часть денег от трансфера Тоуни "пчелы" хотят потратить на Довбика.

Артем Довбик в составе сборной Украины. Фото: REUTERS/Claudia Greco

Главный тренер английской команды Томас Франк заинтересован в переходе украинского форварда. "Брентфорд" следит за выступлениями Артема Довбика уже больше года. "Жирона" может получить за своего игрока как минимум 30 млн евро. Наиболее вероятно, что трансфер состоится в конце сезона.

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