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Довбик готується піти з "Жирони": форвардом цікавляться в Англії

5 жовтня 2023 08:32
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик готується піти з "Жирони": форвардом цікавляться в Англії
Артем Довбик у матчі за "Жирону". Фото: instagram.com/gironafc/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик може змінити клуб наприкінці цього сезону. Результативний футболіст став однією із пріоритетних цілей англійського клубу.

До Довбика проявляється інтерес "Брентфорд", повідомляє Diario AS.

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Артем Довбик став одним із відкриттів чемпіонату Іспанії з футболу в сезоні 2023/2024. Він провів за "Жирону" вісім матчів, у яких забив три голи та зробив дві результативні передачі. Контракт українця з клубом діє до літа 2028 року, проте він може змінити команду набагато раніше.

Догляд Довбика з "Жирони"

Англійський Брентфорд цікавиться 26-річним форвардом збірної України. На початку сезону "бджоли" змушені грати без свого основного голеадора Айвана Тоуні. Взимку "Брентфорд" продасть цього гравця, якого хоче підписати лондонський "Челсі". Частину грошей від трансферу Тоуні "бджоли" хочуть витратити на Довбика.

Артем Довбик
Артем Довбик у складі збірної України Фото: REUTERS/Claudia Greco

Головний тренер англійської команди Томас Франк зацікавлений у переході українського форварда. "Брентфорд" стежить за виступами Артема Довбика вже понад рік. "Жирона" може отримати за свого гравця щонайменше 30 млн євро. Найімовірніше, що трансфер відбудеться наприкінці сезону.

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