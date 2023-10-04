Русин замінив Ярмоленка у збірній України на матчі Євро-2024

Назарій Русін у матчі за "Сандерленд". Фото: instagram.com/sunderlandafcofficial/

Форвард англійського "Сандерленду" Назарій Русін може вийти на поле у найближчих матчах збірної України. Він замінить у заявці національної команди Андрія Ярмоленка.

Лідер київського "Динамо" отримав травму та пропустить жовтневі поєдинки, повідомляє Українська асоціація футболу.

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Головний тренер збірної України Сергій Ребров викликав у заявку команди нападаючого "Сандерленда" Назарія Русіна. 24-річний футболіст став ще одним гравцем із резервного списку, який отримає можливість зіграти проти збірних Північної Македонії та Мальти. Напередодні Сергій Ребров замінив у заявці Віктора Циганкова на Олександра Пихальонка.

Виклик Русина замість Ярмоленка

Причиною такого рішення Реброва стала травма півзахисника "Динамо". Характер травми та терміни відновлення Андрія Ярмоленка не відомі, але він точно не зіграє у найближчих поєдинках за свою національну команду.

Андрій Ярмоленко у грі проти "Оболоні". Фото: пресслужба "Динамо"

Назарій Русин вже вдруге отримав виклик до збірної України. Він тренувався у таборі "синьо-жовтих" влітку, але поки що так і не дебютував у складі національної команди.

Восьмого жовтня збірна України зіграє у Празі із Північною Македонією. Вже 14 жовтня на підопічних Сергія Реброва чекає виїзний поєдинок з Мальтою. Перед цими матчами "синьо-жовті" посідають третій рядок у групі "С".

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