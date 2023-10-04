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Русин заменил Ярмоленко в сборной Украины на матчи Евро-2024

4 октября 2023 18:29
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Русин заменил Ярмоленко в сборной Украины на матчи Евро-2024
Назарий Русин в матче за "Сандерленд". Фото: instagram.com/sunderlandafcofficial/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Форвард английского "Сандерленда" Назарий Русин может выйти на поле в ближайших матчах сборной Украины. Он заменит в заявке национальной команды Андрея Ярмоленко.

Лидер киевского "Динамо" получил травму и пропустит октябрьские поединки, сообщает Украинская ассоциация футбола

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров вызвал в заявку команды нападающего "Сандерленда" Назария Русина. 24-летний футболист стал еще одним игроком из резервного списка, который получит возможность сыграть против сборных Северной Македонии и Мальты. Накануне Сергей Ребров заменил в заявке Виктора Цыганкова на Александра Пихаленка. 

Вызов Русина вместо Ярмоленко 

Причиной такого решения Реброва стала травма полузащитника "Динамо". Характер травмы и сроки восстановления Андрея Ярмоленко не известны, но он точно не сыграет в ближайших поединках за свою национальную команду. 

Андрей Ярмоленко
Андрей Ярмоленко в игре против "Оболони". Фото: пресс-служба "Динамо" 

Назарий Русин уже во второй раз получил вызов в сборную Украины. Он тренировался в лагере "сине-желтых" летом, но пока так и не дебютировал в составе национальной команды. 

Восьмого октября сборная Украины сыграет в Праге с Северной Македонией. Уже 14 октября подопечным Сергея Реброва предстоит выездной поединок с Мальтой. Перед этими матчами "сине-желтые" занимают третью строчку в группе "С". 

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