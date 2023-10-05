Мессі зібрався до іншого клубу: аргентинець розповів, де хоче пограти

Ліонель Мессі спостерігає за грою "Інтера". Фото: Reuters/Sam Navarro

Лідер американської команди "Інтер Маямі" Ліонель Мессі збирається перейти до іншого клубу. Аргентинець розповів, коли це може статися.

Мессі мріє повернутися до команди, яка стала для нього рідною, повідомляє El Nacional.

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Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі зізнався, що "Інтер Маямі" не стане останньою командою у його кар'єрі. Контракт 36-річного футболіста з клубом із MLS закінчиться у 2025 році, і тоді чемпіон світу-2022 змінить команду.

Куди хоче піти Мессі

Аргентинський форвард неодноразово заявляв про те, що мріє завершити кар'єру в клубі "Ньюеллс Олд Бойз" із Росаріо, де він робив перші кроки у професійній кар'єрі. У 2025 році Ліонель Мессі збирається перейти в аргентинський клуб на правах вільного агента і пограти там ще кілька років.

Ліонель Мессі святкує перемогу на Кубку Світу-2022. Фото: REUTERS/Agustin Marcarian

Мессі є вихованцем "Ньюеллс Олд Бойз", звідки він у 2000 році виїхав до "Барселони". Крім цього, аргентинець із 2021 по 2023 роки виступав за французький "ПСЖ".

Ліонель Мессі вже провів за "Інтер Маямі" 12 поєдинків у всіх турнірах. Він забив 11 м'ячів та зробив п'ять результативних передач.

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