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Футболісти "Шахтаря" увійшли до символічної збірної Ліги чемпіонів: про кого мова

5 жовтня 2023 12:45
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Футболісти "Шахтаря" увійшли до символічної збірної Ліги чемпіонів: про кого мова
Гравці "Шахтаря" перед матчем. Фото: REUTERS/Johanna Geron
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Донецький "Шахтар" у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів здобув вольову перемогу у Бельгії. Відразу двох футболістів донецької команди було включено до символічних збірних турів за версією авторитетних спортивних порталів.

Данило Сікан та Ярослав Ракицький допомогли "гірникам" набрати три важливі очки у грі з "Антверпеном", нагадує портал Новини.LIVE.

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"Шахтар" програв на виїзді перший тайм у матчі з "Антверпеном". Підопічні Патріка Ван Леувена пропустили два голи від бельгійської команди. Але "гірникам" вдалося вирвати вольову перемогу завдяки дублю Данила Сікана та голу зі штрафного у виконанні Ярослава Ракицького.

Ярослав Ракицький
Ярослав Ракицький у боротьбі за м'яч. Фото: REUTERS/Johanna Geron

Символічні збірні Ліги чемпіонів

Автор дубля у ворота "Антверпена" Данило Сікан потрапив до символічної збірної другого туру ЛЧ за версією Sofascore. Ярослава Ракицького включили до збірної туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored.

Збірна туру Ліги чемпіонів
Збірна туру Ліги чемпіонів за версією Sofascore. Скриншот

Одна зі збірних складена за класичною схемою "4-4-2". Саме у ній знайшлося місце Ракицького. А друга команда відбиває схему "3-4-2-1", і єдиним форвардом у ній став Сікан.

Збірна туру Ліги чемпіонів
Збірна туру Ліги чемпіонів за версією WhoScored. Скриншот

В обох командах є кілька футболістів, заслуги яких визнали обидва портали. Це голкіпер "Барселони" Тер Штеген, захисник дортмундської "Боруссії" Бенсебаїні, хавбек "Црвени зірки" Букарі, лідер "Реала" Беллінгем та півзахисник "Інтера" Барелла.

Додамо, що Ярослав Ракицький став віковим українським гравцем, якому вдалося забити гол у Лізі чемпіонів. Попередній рекорд належав Андрію Шевченку.

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