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Сане из "Баварии" перейдет в "Барселону" или "Реал"

5 октября 2023 09:45
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Сане из "Баварии" перейдет в "Барселону" или "Реал"
Лерой Сане в матче за "Баварию". Фото: REUTERS/Annegret Hilse
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. В услугах футболиста заинтересованы местные гранды "Барселона" и мадридский "Реал".

"Баварии" не против отпустить Сане за разумную сумму, сообщает Bild

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Мюнхенская "Бавария" следующим летом получит сразу несколько предложение по 27-летнему атакующему полузащитнику Лерою Сане. Испанские гранды "Реал" и "Барселона" отправят немецкому клубу предложения по трансферу футболиста. 

Уход Сане из "Баварии" 

Лерой Сане способен сыграть на трех позициях в атаке: на обоих флангах и в центре полузащиты. Он перешел в "Баварию" в 2020 году из английского "Манчестер Сити" за 49 млн евро. Мюнхенцы готовы продать игрока за сумму от 65 млн евро. 

Лерой Сане
Лерой Сане празднует гол. Фото: REUTERS/Michaela Rehle

В сезоне 2022/2023 Сане провел за "Баварию" 44 поединка во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. Однако тренерский штаб Томаса Тухеля готов расстаться с игроком, чтобы получить деньги на других футболистов. 

По итогам шестого тура Бундеслиги "Бавария" занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Лерой Сане забил пять голов в шести матчах чемпионата Германии. 

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