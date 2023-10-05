Сане из "Баварии" перейдет в "Барселону" или "Реал"

Лерой Сане в матче за "Баварию". Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге. В услугах футболиста заинтересованы местные гранды "Барселона" и мадридский "Реал".

"Баварии" не против отпустить Сане за разумную сумму, сообщает Bild.

Читайте также:

Мюнхенская "Бавария" следующим летом получит сразу несколько предложение по 27-летнему атакующему полузащитнику Лерою Сане. Испанские гранды "Реал" и "Барселона" отправят немецкому клубу предложения по трансферу футболиста.

Уход Сане из "Баварии"

Лерой Сане способен сыграть на трех позициях в атаке: на обоих флангах и в центре полузащиты. Он перешел в "Баварию" в 2020 году из английского "Манчестер Сити" за 49 млн евро. Мюнхенцы готовы продать игрока за сумму от 65 млн евро.

Лерой Сане празднует гол. Фото: REUTERS/Michaela Rehle

В сезоне 2022/2023 Сане провел за "Баварию" 44 поединка во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 10 результативных передач. Однако тренерский штаб Томаса Тухеля готов расстаться с игроком, чтобы получить деньги на других футболистов.

По итогам шестого тура Бундеслиги "Бавария" занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Лерой Сане забил пять голов в шести матчах чемпионата Германии.

Напомним, Довбик готовится уйти из "Жироны": форвардом интересуются в Англии.

Месси собрался в другой клуб: аргентинец рассказал, где хочет поиграть.

Лунин может стать игроком "Манчестер Юнайтед": что известно.

"Шахтер" нашел замену ван Леувену: это неожиданная кандидатура.

Ребров нашел замену Цыганкову для сборной Украины.

"Динамо" ответило Илону Маску за насмешку над Зеленским.